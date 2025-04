Com sua vitória no Bahrein, o piloto da McLaren Oscar Piastri se tornou apenas o terceiro piloto na história da Fórmula 1 a alcançar 30 corridas consecutivas marcando pontos, embora ele precise de mais três corridas para igualar a terceira melhor sequência e o recorde ainda esteja longe.

O piloto com o maior número de corridas consecutivas para marcar pontos foi Lewis Hamilton, com nada menos que 48 corridas consecutivas nos pontos entre 2018 e 2020. Max Verstappen estava perto de bater tal marca, mas caiu na 43ª corrida consecutiva, após sua retirada na Austrália em 2024, o primeiro GP do holandês sem pontos desde 2022.

Outra marca notável, a terceira na história, foram as 33 de Hamilton entre o Japão 2016 e a França 2018. Oscar Piastri igualaria essa marca se pontuasse na Arábia Saudita, Miami e Emilia Romagna e o ultrapassaria se também pontuasse em Mônaco.

Mas lembre-se de que seu companheiro de equipe, Lando Norris, também está em uma sequência ativa e, na verdade, tem 29 corridas seguidas nos pontos. Se o australiano falhar e ele não falhar, ele o ultrapassará em seu caminho para um pódio histórico. E cuidado, porque Hamilton e Verstappen estão em uma sequência de 25 corridas seguidas e contando.

Piloto - pontuação consecutiva em GPs - de qual corrida a qual corrida - equipe com a qual conseguiu

É, sem dúvida, uma lista condicionada pela incrível confiabilidade da era atual da F1, bem como pelo fato de que, na F1 moderna, os dez primeiros têm marcado pontos desde 2010, enquanto de 2003 a 2009 apenas os oito primeiros marcaram pontos e de 1960 a 2002 apenas os seis primeiros.

Pilotos de F1 com o maior número de corridas consecutivas nos pontos

(Em negrito, as sequências ativas que ainda não terminaram)

Lewis Hamilton - 48 corridas - Da Grã-Bretanha 2018 ao Bahrein 2020 - Mercedes Max Verstappen - 43 corridas - De Emilia Romagna 2022 a Arábia Saudita 2024 - Red Bull Lewis Hamilton - 33 corridas - Japão 2016 a França 2018 - Mercedes Oscar Piastri - 30 corridas - De Las Vegas 2023 a Bahrein 2025 - McLaren Lando Norris - 29 corridas - Abu Dhabi 2023 a Bahrein 2025 - McLaren Kimi Raikkonen - 27 corridas - Bahrein 2012 a Hungria 2013 - Lotus F1 Max Verstappen - 25 corridas - Japão 2024 a Bahrein 2025 - Red Bull Lewis Hamilton - 25 corridas - Do Japão 2024 ao Bahrein 2025 - Mercedes e Ferrari Michael Schumacher - 24 corridas - Hungria 2001 a Malásia 2003 - Ferrari Lewis Hamilton - 24 corridas - Bahrein 2023 a Arábia Saudita 2024 - Mercedes Fernando Alonso - 23 corridas - Europa 2011 a Hungria 2012 - Ferrari Valtteri Bottas - 22 corridas - Grã-Bretanha 2018 a Grã-Bretanha 2019 - Mercedes Sebastian Vettel - 21 corridas - Grã-Bretanha 2014 a Hungria 2015 - Red Bull e Ferrari Max Verstappen - 21 corridas - Bélgica 2018 a Hungria 2019 - Red Bull Sebastian Vettel - 19 corridas - Brasil 2010 a Índia 2011 - Red Bull Lewis Hamilton - 19 corridas - Itália 2014 a Itália 2015 - Mercedes Sebastian Vettel - 19 corridas - Hungria 2018 a Áustria 2019 - Ferrari Michael Schumacher - 18 corridas - De San Marino 2003 a Espanha 2004 - Ferrari Fernando Alonso - 18 corridas - Turquia 2005 a Alemanha 2006 - Renault Sebastian Vettel - 18 corridas - Do Japão 2016 à Itália 2017 - Ferrari Valtteri Bottas - 18 corridas - Mônaco 2017 a China 2018 - Mercedes Sergio Perez - 18 corridas - Grã-Bretanha 2022 a Miami 2023 - Red Bull Carlos Sainz - 18 corridas - Azerbaijão 2023 a Las Vegas 2023 - Ferrari

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!