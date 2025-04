F1: Ralf Schumacher crava Verstappen na Aston Martin

No fim de semana do Bahrein, o RB21, carro atual da Red Bull, foi apenas o quarto mais rápido em pista. Max Verstappen terminou na sexta posição, atrás das duas McLarens, George Russell e Ferrari. No momento, o tetracampeão da Fórmula 1 está apenas três pontos atrás do competidor da Mercedes.

Por essa crise e outras questões nos bastidores, há fortes rumores no paddock de que o holandês deixará Milton Keynes e trocará os taurinos pela Aston Martin ainda em 2026. Essa informação, inclusive, foi corroborada recentemente por Ralf Schumacher, comentarista da Sky.

No Bahrein, Verstappen reclamou de problemas de aderência e frenagem durante todo o fim de semana e foi o sétimo colocado na classificação. Ele cruzou a linha de chegada 34, segundos atrás do vencedor da corrida, Oscar Piastri.

Em Sahkir, a Red Bull teve um fim de semana completamente decepcionante, cometendo erros que não costumam acontecer. Além disso, a saída de nomes-chave, como o de Adrian Newey, estão causando alvoroço nos bastidores.

Para Schumacher, essa situação só tem um resultado possível: a saída de Verstappen antes mesmo do fim de seu contrato em 2028.

"Se as atualizações do carro não funcionarem até Ímola e o novo motor para 2026 não funcionar como esperado, tenho certeza de que Max Verstappen definitivamente deixará a equipe", disse Ralf à Sky Alemanha.

"Você pode ver claramente que ele faz a diferença. Ele é um piloto indispensável e todos o querem em suas equipes".

"Uma grande aventura aguarda Verstappen na Aston Martin. Ele se dá muito bem com Adrian Newey, conhece a Honda muito bem. E a equipe tem uma nova fábrica promissora".

