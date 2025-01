As decisões corretas que levaram Bortoleto à vaga da Sauber na F1

Ausente do grid - além da aparição de Pietro Fittipaldi em 2020 - desde 2017. Nenhuma vitória desde 2009. O último título mundial foi em 1991... se você ignorar os 20 segundos de glória de Felipe Massa como campeão eleito no final de 2008, é claro.

O Brasil, país que produziu três campeões de Fórmula 1 em duas décadas no final do século passado, tem lutado recentemente para trazer pilotos jovens e promissores para o pináculo do automobilismo.

Mas Gabriel Bortoleto pode ser o homem que não apenas acabará com essa seca, mas também reintroduzirá os fãs no país à alegria de ver um compatriota tendo sucesso. Seu currículo, que agora inclui títulos consecutivos tanto na F3 quanto na F2 em suas temporadas de estreia nas categorias, sugere que ele não está na F1 apenas para usar um macacão e fazer volume no grid.

Bortoleto é um exemplo clássico da última geração de pilotos, que viveu e respirou corridas desde muito jovem. Ele começou a andar de kart apenas alguns anos depois de aprender a andar. Saiu da casa dos pais no início da adolescência para perseguir o sonho do automobilismo. E agora passa a maior parte de seu tempo livre - de oito a dez horas por dia, segundo ele - ao volante de seu próprio simulador.

"Tudo começou com meu irmão, Enzo", lembrou Bortoleto em uma entrevista no ano passado. "Ele é seis anos mais velho do que eu e começou a correr aos sete, mas, devido às finanças da época, parou por quatro ou cinco anos - e depois voltou. Eu tinha seis anos, estava fazendo sete, então fui às corridas".

"Eu gostava de ver todas as crianças no pódio, ganhando troféus e outras coisas. Eu pensava: 'Cara, eu quero isso'. Falei para o meu pai: 'Quero tentar'. Então, ele me deu a oportunidade, mas sem treinar, sem nada, ele simplesmente me jogou na corrida - bam - e eu estava rodando a corrida inteira, [e] todos ficavam tirando sarro de mim. Mas havia [apenas] seis karts e, no Brasil, temos seis lugares no pódio, então consegui meu primeiro troféu na minha primeira corrida!".

A vitória no campeonato da F2 no ano passado foi seguida de um título de estreante na F3 para Bortoleto em 2023, mas os blocos de construção foram colocados no lugar muito antes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sua trajetória não é exatamente uma história de Cinderela em comparação com a de muitos pilotos brasileiros que chegaram à Europa nas décadas anteriores, já que o dinheiro não estava entre os principais obstáculos durante sua carreira júnior.

Como o hobby de Bortoleto se transformou em uma carreira, seu pai, Lincoln Oliveira, um empresário do setor de telecomunicações, não só foi capaz de fornecer o apoio financeiro necessário enquanto o filho subia a escada bastante cara do automobilismo júnior, mas também garantiu que ele tivesse todo o apoio necessário quando a família decidiu enviá-lo para a Europa.

Ele foi acompanhado por seu primeiro treinador, Francesco di Mauro, que Gabriel agora chama de seu "segundo pai", quando se mudou para a Itália aos 13 anos.

"O cara ficou um pouco chocado, porque também era o início do nosso relacionamento como técnico e piloto, então ele não conhecia meu pai tão bem. [Mas ele aceitou, então eles se mudaram para a Europa, para a Itália, comigo, com ele e sua esposa" Gabriel Bortoleto

"O filho dele é um piloto profissional, muito bem-sucedido no Brasil, que fez kart na Europa", disse Bortoleto sobre seu primeiro preparador. "Estávamos em nossa casa de praia e meu pai lhe perguntou: "O que o Gabriel precisa fazer para se tornar um piloto de F1?" - porque esse era o meu sonho. E o cara disse: 'OK, ele precisa ir para a Europa'".

"Então meu pai olhou para mim e disse: 'Faça as malas porque em um mês você vai se mudar para a Europa'. E então ele disse [ao técnico]: 'Você pode ir com ele?".

"O cara ficou um pouco chocado, porque era o início do nosso relacionamento como coach e piloto, então ele não conhecia meu pai tão bem. [Mas] ele disse que sim, então eles se mudaram para a Europa, para a Itália, comigo, com ele e sua esposa, e começamos a temporada em 2016. Em meados de 2016, fizemos algumas corridas e, em 2017, nos mudamos para a Europa para morar lá".

Bortoleto, por sua vez, cumpriu o prometido, tornando-se um dos melhores pilotos de kart da Europa e, por fim, fazendo uma transição tranquila para os carros, vencendo corridas em sua primeira temporada de F4 e depois também na FRECA. Mas o verdadeiro avanço veio em 2023, quando ele foi colocado sob a proteção da empresa de gerenciamento A14, dirigida por ninguém menos que Fernando Alonso e seus sócios Albert Resclosa Coll e Alberto Fernandez Albilares.

Um acordo de gerenciamento com Alonso ajudou Bortoleto a entrar na escada de suporte da F1 com a Trident, onde conquistou o título da F3 na primeira tentativa Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Foi com a ajuda deles que Bortoleto garantiu um contrato com a Trident na F3, onde conquistou o título em sua primeira temporada, antes de ir direto para a F2 - agora com o apoio da McLaren. O brasileiro se tornou o piloto júnior da equipe de Woking no fim de 2023 e, embora o plano original não incluísse uma promoção para a F1 já em 2025, Bortoleto deu conta do recado quando mais importava.

Depois de passar por dificuldades no início da temporada, ele subiu para o topo da classificação no início do outono. Essa boa fase atraiu o interesse da Audi, que procurava outro piloto para 2025 depois que Carlos Sainz recusou o acordo. A McLaren, sem vagas para o futuro próximo, concordou em liberá-lo.

Mesmo antes de derrotar o novo contratado da Racing Bulls , Isack Hadjar, na decisão em Abu Dhabi, o acordo já havia sido anunciado há muito tempo, no fim de semana do GP de São Paulo. Bortoleto se tornará o 33º piloto brasileiro de F1 e o primeiro desde que Fittipaldi substituiu Romain Grosjean nas duas últimas corridas da temporada de 2020 na Haas.

Considerando o desempenho de Bortoleto nas categorias juniores, é provável que sua carreira na F1 seja um pouco mais longa.

Será que Bortoleto conseguirá dar ao Brasil o sucesso que o país deseja na F1 há tanto tempo? Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

