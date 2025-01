F1: Red Bull 'perde' patrocínio de mais de 300 milhões em 2025

A temporada 2025 da Fórmula 1 está prestes a começar e, com ela, a lista de patrocinadores da equipe Red Bull foi atualizada com uma grande perda: a empresa de criptomoedas Bybit, que teve destaque nos carros do time taurino nos anos anteriores.

A Bybit chegou à equipe baseada em Milton Keynes para a temporada 2022 com um orçamento estimado em 50 milhões por temporada (aproximadamente R$ 310,5 milhões), para um acordo de três anos e um total de US$ 150 milhões (cerca de R$ 932 milhões) em patrocínio nesse período. Esse pagamento permitiu que eles fossem exibidos nas asas dianteiras e traseiras dos carros da escuderia anglo-austríaca.

A Bybit estava entre os patrocinadores de criptomoedas que chegaram à F1 com força total, embora poucos tenham sobrevivido. Um dos grandes negócios foi o acordo da FXT com a Mercedes. A marca alemã assinou um acordo em setembro de 2021 com o que era, na época, uma das empresas mais fortes do mercado cripto.

Em 2022, a FXT entrou com pedido de falência, enquanto seu cofundador Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro e fraude multimilionária. A Mercedes não se manifestou sobre esse assunto e vários usuários a acusaram de ter servido para promover uma empresa que se revelou uma fraude.

Despedida dos patrocinadores mexicanos com Sergio Pérez

A lista de patrocinadores também viu a saída das empresas de Carlos Slim Domit, um movimento que ocorre junto com a rescisão antecipada do contrato de Sergio 'Checo' Pérez.

No entanto, a saída do patrocínio de telecomunicações do magnata latino-americano está relacionada ao desejo da AT & T de ter uma presença maior na equipe e aumentar seu orçamento dentro da estrutura baseada em Milton Keynes, já que busca se posicionar como o único patrocinador do segmento.

A Red Bull mantém a Oracle como seu principal patrocinador, em um acordo estimado em US$ 100 milhões por ano, que começou em 2022.

