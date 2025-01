A Ferrari decidiu em quais pistas Lewis Hamilton fará seus primeiros testes com a equipe antes do início da temporada 2025 da Fórmula 1. Com limites mais rígidos implementados pela FIA, que permitem que pilotos andem no máximo mil quilômetros com carros de anos anteriores, a Scuderia precisou trabalhar com calma para decidir o programa do heptacampeão.

Serão mil quilômetros distribuídos em quatro dias, todos antes do lançamento do carro de 2025 e do turbilhão que se seguirá, com a realização de um dia de filmagem com a máquina deste ano e a pré-temporada no Bahrein no fim do mês.

Em Maranello, eles planejaram um programa de testes "elástico" para garantir as melhores condições climáticas possíveis, considerando as limitações de janeiro. O objetivo é garantir dias de teste em condições de pista aceitáveis para concluir o trabalho que vem sendo planejado há algum tempo.

A aguardada estreia do heptacampeão mundial ao volante de uma Ferrari (a escolha é entre o monoposto de 2022 ou 2023) está programada para ocorrer no circuito de Fiorano, em um dia que pode variar (dependendo das condições climáticas) de 20 a 21 de janeiro.

De acordo com informações apuradas pelo Motorsport.com, o programa de testes continuará nos últimos dias de janeiro no circuito de Barcelona, com a esperança de encontrar temperaturas mais amenas.

Mais uma vez, a Ferrari garantiu a si mesma uma janela de vários dias (pelo menos quatro) para adiar o teste em caso de mau tempo. Uma medida que também se tornou necessária devido aos novos regulamentos relativos aos testes TPC (Testes com Carros Anteriores), ou seja, testes com monopostos usados pelo menos duas temporadas antes da atual.

Antonio Fuoco foi o último piloto de testes a dirigir a Ferrari F1-75 em Fiorano Foto de: Antonio Fuoco

Em 11 de dezembro, a FIA publicou uma nova versão do regulamento esportivo com várias novidades, incluindo o parágrafo que regulamenta os testes de TPC. A alínea 'g' do artigo 10.2 introduz novos limites: se um teste TPC for realizado por um piloto que esteja participando do Campeonato Mundial de F1, ele estará sujeito a restrições de distância e duração.

Foi introduzida uma quilometragem máxima (no ano civil) de 1.000 km, que pode ser completada em um máximo de quatro dias de teste diferentes. Para os pilotos não inscritos no campeonato mundial de F1, os dias são aumentados para vinte, sem limite de quilometragem.

No caso de Hamilton, cada volta será preciosa, especialmente agora que os quilômetros foram limitados. Um aperto, o introduzido pela FIA, que veio após a controvérsia levantada no ano passado por algumas equipes após testes realizados dentro das regras, mas fora do espírito dos regulamentos.

Um dos casos mais comentados foi o dia de testes organizado em junho do ano passado pela Red Bull no circuito de Ímola, quando Max Verstappen foi para a pista com o monoposto de 2022 para algumas verificações técnicas, contrariando as razões pelas quais os testes TPC foram originalmente concebidos, ou seja, oferecer uma oportunidade para os pilotos que precisam se familiarizar com a condução de um carro de F1 e com os métodos de trabalho.

Os 1.000 quilômetros permitidos pelos regulamentos oferecem uma chance para que o piloto se aclimate e se familiarize com o sistema de trabalho, o que é o caso de Hamilton e de todos os pilotos que fazem sua estreia em uma nova equipe.

Lewis terá quatro dias em que a equipe tentará facilitar ao máximo sua adaptação e, depois, a partir do primeiro dia de testes no Bahrein com o monoposto 2025, começaremos a falar sobre desempenho.

