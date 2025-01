A Red Bull afirmou que está adiantada em relação ao cronograma inicial para a construção de seu novo túnel de vento para a Fórmula 1. O objetivo do time austríaco é superar o modelo que possui atualmente, o mais desatualizado do grid, com mais de 70 anos.

O túnel de vento foi rotulado como "uma relíquia da Guerra Fria" pelo chefe da equipe, Christian Horner. Embora a equipe tenha melhorado continuamente o túnel para mantê-lo atualizado, seu pessoal técnico o vê como uma limitação a longo prazo.

As equipes de F1 investem pesadamente nessas instalações; a McLaren vinha usando o túnel de vento da Toyota em Colônia desde 2010, mas agora pode contar com sua própria versão de última geração desde o verão de 2023. A Aston Martin também investiu em um túnel moderno, que ocupa um lugar de destaque em sua nova fábrica em Silverstone.

A Red Bull deu sinal verde para a construção do novo túnel de vento no Red Bull Campus em Milton Keynes, com o trabalho atualmente em andamento e três meses à frente do previsto.

Pierre Wache, diretor técnico da Red Bull Racing, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Com o trabalho de construção e, depois, com todas as novas máquinas, você nunca sabe quando isso vai acontecer, mas estamos à frente do cronograma no momento", disse o diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, ao Motorsport.com.

"Estamos três meses à frente dos planos. O pessoal está fazendo um trabalho muito bom, mas nunca se sabe se haverá algum atraso em algum outro lugar. É um grande projeto".

O novo túnel de vento deve estar operacional em 2026, o que significa que pode ser benéfico para a Red Bull em seu carro de 2027.

"Ou talvez já nos ajude no final do ano [2026]", acrescentou Wache. É o túnel de vento mais antigo do grid. Eu até discuti isso com Jos [Verstappen] outro dia, que eles já usaram esse túnel quando ele estava lá na Arrows", disse Wache.

"É uma ferramenta antiga que atualizamos. Há muitas coisas mais novas lá dentro, mas temos algumas limitações. Conhecemos essas limitações e tentamos contorná-las, mas isso é claramente mais difícil quando se está procurando um delta pequeno".

"É por isso que investimos no novo túnel. Achamos que podemos ter um benefício com o novo túnel que não temos com o modelo atual".

