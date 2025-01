Para o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, o surgimento das asas flexíveis e a decisão da FIA de não adotar uma abordagem de controle mais rígido em relação a elas foi um fator crucial no resultado final do Mundial de Construtores da Fórmula 1 em 2024.

A Ferrari foi uma das duas equipes, juntamente com a Red Bull, que buscou esclarecimentos junto ao órgão regulador da F1 sobre o aparente uso de asas dianteiras flexíveis pela McLaren e pela Mercedes.

A FIA introduziu câmeras no GP da Bélgica para monitorar as asas, mas declarou que estava satisfeita com os designs. Posteriormente, declarou que não faria nenhuma alteração nos testes atuais dos componentes.

Quando perguntado se a flexão das asas havia sido um fator determinante no campeonato, Vasseur respondeu "acho que sim", e explicou sua frustração com o fato de a Ferrari não poder necessariamente capitalizar imediatamente devido ao tempo necessário e os custos que teria que arcar.

"Estou um pouco frustrado com isso, porque o desempenho é claro, e esperamos dois meses pela decisão se é legal ou não", explicou Vasseur. "E com o teto de gastos, você sempre tem que ter em mente o limite. Isso significa que você precisa ser eficiente com o orçamento. Isso significa que, se você começar a fazer um desenvolvimento e, no final, não der certo, você gastará 600 euros. Tivemos essa discussão com a história da Red Bull há dois anos, e não é porque você está queimando meio milhão, é meio milhão de 150 milhões".

Detalhe da asa traseira do McLaren MCL38 Foto de: Giorgio Piola

"É meio milhão de um total de três ou quatro milhões de desenvolvimento, porque você tem seu pessoal, você tem os custos de corrida, você tem isso, isso e isso e, no final, você tem o desenvolvimento, e você tem X milhões de desenvolvimento. Mas é um X pequeno, e se você queimar meio milhão à toa, não poderá gastar em outro lugar. E, com certeza, foi aí que, para mim, a história ficou mais do que no limite".

Vasseur diz que o ganho de desempenho de uma asa flexível, mesmo que pequeno, se traduziria em um grande salto, dada a proximidade do pelotão da frente em 2024 - citando as diferenças pequenas de Monza como exemplo.

Perguntado se o atraso da Ferrari na implementação de sua própria asa flexível - que se esperava para o pacote de atualização de Singapura - foi um golpe maior para suas chances de título do que a atualização mal-sucedida da Espanha, Vasseur respondeu que as duas circunstâncias não eram particularmente equitativas.

"É verdade que, quanto mais acirrada for a competição, mais cuidaremos dos detalhes. Não tenho certeza de que, quando há uma diferença de seis décimos entre os carros, estamos prestando tanta atenção aos detalhes. Mas em corridas como a de Monza, com quatro ou cinco carros a menos de um décimo, se você tem uma asa flexível e tudo o mais, com certeza isso faz uma grande diferença".

"Acho que é mais uma consequência do fato de que talvez tenhamos um regulamento difícil e não seja fácil desenvolvê-lo, mas também porque o campeonato está ficando cada vez mais apertado. Não sei [se não ter uma asa flexível custou mais do que o assoalho] porque você não pode refazer a temporada. E não é a mesma abordagem".

"Uma delas é algo que já sabíamos, e estamos um pouco com o pé atrás para decidirmos fazer isso. A outra é um desenvolvimento, e não esperávamos ter esse problema. Com a asa, é apenas uma abordagem matemática".

