Aston Martin faz parceria com banda Rolling Stones na F1

A Aston Martin revelou uma nova série de colaborações e experiências exclusivas que reunirão a Fórmula 1, a moda, a música e o esporte em geral. E sua primeira colaboração inclui os Rolling Stones, a lendária banda de rock britânica dos anos 1960.

Em conjunto com a loja do Rolling Stones em Londres, os fãs sortudos poderão colocar as mãos em uma linha exclusiva de produtos on-line no site oficial da Aston Martin.

A coleção une os logotipos da equipe e da lendária banda, com a famosa boca com a língua de fora e as asas da equipe verde com o nome dos Rolling Stones acima e abaixo do desenho, e Aston Martin em ambos os lados.

Além dos produtos de moda, incluindo uma camiseta e um moletom, uma guitarra inspirada na colaboração e assinada por Fernando Alonso e Lance Stroll será sorteada no site .

A Aston anunciou que haverá mais dessas coleções ao longo da temporada, e Rob Bloom, Diretor de Marketing, descreveu as novas coleções da equipe da seguinte forma: "Trata-se de criar momentos que se conectam, não apenas com os fãs de corrida, mas com um público cultural mais amplo".

"A F1 é mais do que um esporte; ela se tornou um fenômeno cultural moderno, e estamos aqui para criar novas maneiras de os fãs compartilharem sua paixão e expressarem seu amor. O I/AM DROPS é ousado, criativo e projetado para gerar conversas. É apenas o começo".

