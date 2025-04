A Red Bull terminou a temporada de 2024 sem o título de construtores da Fórmula 1 e parece ainda não ter encontrado a resposta para dar a volta por cima e conseguir responder à altura da McLaren. Apesar de Max Verstappen conseguir minimizar os problemas do RB21, a equipe ainda não consegue pressionar o time de Woking como planejava.

Apesar das críticas que rondam todo o paddock, Oliver Mintzalff, CEO da Red Bull, defende que a equipe não se preocupa com o 'barulho', principalmente quando envolve o assunto possível saída de Verstappen da equipe antes de 2028.

No momento, o tetracampeão mundial está à 12 pontos de Oscar Piastri, atual líder do campeonato, e dois de Lando Norris, vice-líder. Diz-se, nos bastidores, que o holandês tem uma cláusula de saída no caso de resultados insatisfatórios, mas a equipe de Milton Keynes ainda se recusa a pensar sobre o assunto.

Apenas cinco corridas se passaram, mas o que já se pode imaginar é que a Red Bull dará 'adeus' ao título de construtores, pensando que, no momento, eles são apenas a terceira força e a Ferrari se aproxima com rapidez. Pensando que Yuki Tsunoda ainda não deve disputar por pódios ou posições altas nos resultados, podemos dizer que eles estão 'cumprindo tabela'.

"Estamos naturalmente insatisfeitos e também estamos aquém de nossas expectativas", admite o CEO da Red Bull.

Isso ficou particularmente claro após a corrida de F1 no Bahrein, quando Verstappen terminou apenas em sexto lugar e uma reunião de crise foi convocada no local - também porque havia o temor de que o holandês pudesse reconsiderar seu futuro na equipe.

Nenhuma noite sem dormir por causa de Ralf

O especialista da Sky Sports, Ralf Schumacher, chegou a dizer que "o peixe já havia sido limpo" e que ele via Verstappen entrando em outra equipe em 2026. Mintzlaff então enfatizou com convicção que o piloto também estaria pilotando para a Red Bull em 2026.

Questionado pelo Bild sobre as declarações do ex-piloto, ele respondeu: "Tenho um bom relacionamento com Ralf. Ele faz seu trabalho e nós nos concentramos um no outro. Mas ninguém precisa se preocupar com o fato de que nós da Red Bull estamos tendo noites sem dormir por causa de suas declarações".

Mesmo diante da situação esportiva, a Red Bull não está em pânico. Afinal de contas, apenas cinco das 24 corridas de uma temporada extremamente longa foram concluídas.

"Mesmo nesta temporada, o julgamento final só será feito no final", diz Mintzlaff. Ele diz: "Nada está perdido por um tiro no escuro. Qualquer um que nos descartar da corrida pelo título está cometendo um erro".

Está claro que a Red Bull não é a caça no momento. "Foi um começo ruim, mas estou longe de questionar tudo. Isso seria ativismo - e o ativismo nunca alcançou nada no esporte", enfatiza.

O sucesso anterior fica aquém do esperado nos relatórios

Mintzlaff faz uma comparação com o futebol: "Há pessoas que acham que podem andar sobre as águas se ganharem quatro ou cinco jogos seguidos", diz ele. Se depois perderem cinco jogos seguidos, tudo será questionado novamente. "Não chegaremos a esses extremos", ele promete.

E há outra coisa que vem à sua mente quando ele pensa nas reportagens sobre a situação da Red Bull: ele não percebe que a equipe dominou a F1 nos últimos quatro anos e ganhou seis dos oito títulos possíveis.

"É claro que não foi um bom começo nesta temporada, mas também estávamos em um nível diferente".

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!