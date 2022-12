Audi revela expansão de instalações e detalha planos para a F1

Carregar reprodutor de áudio

Enquanto espera para entrar na Fórmula 1 em 2026 com a estrutura da Sauber, a Audi expande suas instalações em Neuburg, na Alemanha, e dá mais detalhes sobre os planos para o ingresso na categoria máxima do automobilismo mundial.

A marca alemã fará o desenvolvimento da unidade de potência na cidade germânica, onde a montadora terá o desafio de trabalhar em cima das novas regras de motor que passarão a vigorar na F1 em 2026, enquanto o chassi será desenvolvido em Hinwil, Suíça, na sede da Sauber.

De qualquer forma, a Audi deu mais detalhes de seus planos para a F1, com destaque para a expansão de suas instalações em Neuburg (foto destaque desta matéria). Um novo prédio de 3000m², chamado de F7.2, está sendo construído no Competence Centre Motorsport, complexo aberto em 2014 com foco nas atividades de esporte a motor da Audi, como o Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês).

A expansão do complexo deve ser completado no primeiro trimestre de 2024, mas as primeiras atividades já devem começar em março do ano que vem. "Com o Competence Centre Motorsport, temos uma base ideal para nosso projeto de F1", disse Oliver Hoffmann, membro do conselho de desenvolvimento técnico da Audi. "A instalação de Neuburg foi planejada para dar conta das mais exigentes demandas relacionadas ao esporte a motor", seguiu.

"E essa visão está sendo recompensado. Com as instalações existentes, já somos capazes de começar o projeto da F1. Além disso, a expansão criará a infraestrutura necessário para o desenvolvimento de nossa unidade de potência no longo prazo. Teremos as condições para termos sucesso no topo."

Nesse interim, a Audi busca funcionários para o projeto de F1, tendo já contratado cerca de 220 empregados. Segundo a marca germânica, o objetivo é ultrapassar o número de 300 em meados de 2023.

"Desenvolver na Alemanha uma unidade de potência para a categoria mais exigente do mundo é um grande desafio, mas já temos uma grande equipe em nossa instalação de Neuburg e tudo isso ainda vai crescer", disse Adam Baker, que supervisiona a operação de F1 da Audi.

