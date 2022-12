F1: Vencedor de GPs pela Ferrari, Patrick Tambay morre aos 73 anos

Carregar reprodutor de áudio

Vencedor de dois GPs na Fórmula 1 e piloto das 24 Horas de Le Mans, o francês Patrick Tambay morreu neste domingo aos 73 anos. A notícia de sua morte foi comunicada pela família do ex-Ferrari à agência francesa AFP.

Além dos feitos automobilísticos, ele era conhecido por sofrer da doença de Parkinson, um distúrbio progressivo que afeta o sistema nervoso, assim como diabetes. Nascido em 25 de junho de 1949, Tambay passou uma década na F1, competindo por algumas das maiores equipes da história, como McLaren, Ferrari e Renault. Ele fez sua estreia no GP da França em 1977 com a Surtees, mas não conseguiu se classificar, antes de se mudar para a Theodore Racing na segunda metade do ano.

Sua primeira campanha com a McLaren no ano seguinte rendeu um quarto lugar na Suécia, que continuaria sendo seu melhor resultado na F1 até ele ser convocado pela Ferrari para substituir Gilles Villeneuve no meio da temporada 1982, após a morte do canadense em Zolder.

Após terminar no pódio apenas em sua segunda corrida com a Scuderia, em Brands Hatch, Tambay conquistou sua primeira vitória, na Alemanha, poucas semanas depois. Mais tarde, um segundo lugar memorável na casa da Ferrari em Monza, na última corrida europeia daquele campeonato.

Tambay's first F1 win came at the 1982 German GP Photo by: Motorsport Images

A segunda e última vitória de Tambay ocorreu em 1983, no GP de San Marino, e ele alcançou o quarto lugar no campeonato do mesmo ano, atrás do campeão Nelson Piquet, do Brasil, do compatriota Alain Prost e do companheiro de Ferrari, o também francês René Arnoux.

Tambay passou as duas temporadas seguintes na F1 com a Renault, somando mais três pódios à sua carreira, antes de completar um último ano em corridas de GPs em 1986 com a equipe Haas, sendo que seus pontos finais chegaram com um quinto lugar na Áustria.

Tambay também fez quatro aparições nas 24 Horas de Le Mans, sendo que as duas primeiras, com a Renault em 1976-77, terminaram em abandono. Um retorno ao clássico do endurance em 1981 com a Rondeau também resultou em um abandono, mas ele finalmente chegou ao final da prova em 1989 com a Jaguar, terminando no quarto lugar geral a bordo do icônico XJR. As outras aparições de Tambay fora da F1 resultaram em dois títulos na Can-Am, em 1977 e 1980, com a Carl Haas Racing.

