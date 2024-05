Adrian Newey agita o mercado da Fórmula 1 mais do que um piloto de ponta neste momento. O "gênio" não fala, mas desperta a imaginação de especialistas e fãs do setor. Ele não falou, mas deixou claro que não quer mais ficar na Red Bull, apesar de ter um contrato até o final de 2025. A saída de Milton Keynes, de acordo com os rumores, é iminente.

Primeiro, ele terá que garantir que Max Verstappen também conquiste seu quinto título mundial consecutivo no próximo ano, com o RB20 evoluído já sendo estudado pela equipe técnica da equipe campeã mundial.

A relação de confiança com Christian Horner, o chefe ao qual ele está intrinsecamente ligado desde o primeiro dia do nascimento da Red Bull em 2006, foi rompida. Não foi tanto o 'rolo' com Horner que abalou internamente a equipe que domina a F1 que criou as divergências, mas as novas relações de poder que estão mudando o mapa de uma estrutura que, até anteontem, parecia monolítica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, com uma extraordinária capacidade de controlar os nervos, venceu a luta pelo poder com os "austríacos": o diretor da equipe encontrou o apoio de Chalerm Yoovidhya, proprietário de 51% da Red Bull GmbH, no cabo de guerra com o filho de Dietrich Mateschitz, Helmut Mark, Oliver Mintzlaff e o outro CEO, Franz Watzlawick.

Quem causou mais polêmica foi Jos Verstappen, que hostilizou abertamente Horner, ameaçando levar Max para outro lugar e sendo visto publicamente conversando com Toto Wolff.Mas até mesmo o holandês foi blindado recentemente. Em suma, Christian conseguiu construir um equilíbrio milagroso e precário.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

E, talvez, o dirigente britânico não esperasse que o ponto de ruptura viesse de Adrian Newey. Em Jeddah, Horner havia transmitido uma mensagem forte que parecia destinada a Max e, em vez disso, provavelmente tinha outro destinatário também...

"A equipe é o que vem em primeiro lugar, se não houver harmonia absoluta, você não terá o desempenho que estamos tendo. Mas se houver alguém que não queira mais fazer parte da equipe, certamente não forçaremos as pessoas a permanecerem conosco. As pessoas que estão aqui querem estar aqui e têm paixão pelo que fazem."

"É isso que nos permite oferecer resultados excepcionais, esse é o DNA da Red Bull e acho que isso continuará ao longo do tempo. Já se passaram 20 anos e continuaremos nos próximos 20."

Uma mensagem clara que deve ter aberto um divisor de águas no vínculo com Adrian. E, então, as dúvidas de Newey vêm à tona: o "gênio" não gosta dos regulamentos de 2026, que são desequilibrados em relação à nova unidade de potência e muito blindados em termos de aerodinâmica.

Se acrescentarmos a tudo isso o fato de que o motor Red Bull Powertrain, que deve estrear com os novos monopostos, não parece estar dando resultados animadores, fica claro o cenário de um Adrian pronto para dar um passo para trás, não querendo reviver o início da era híbrida em 2014, quando a equipe de Milton Keynes sofreu com uma unidade de potência Renault pouco competitiva.

Pierre Wache, diretor técnico da Red Bull Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Não só isso, mas dar a Newey todo o crédito pelos sucessos pode ter irritado outros membros da equipe técnica, a começar pelo diretor técnico, Pierre Waché. O francês recebeu, assim como o chefe de aerodinâmica, Enrico Balbo, as "recompensas" de permanecer na equipe. Com a saída de Adrian, eles terão que provar que serão capazes de estender o ciclo de vitórias mesmo sem ele: eles aceitaram o desafio, confiando que há muitos profissionais maduros na equipe.

O que Newey fará? Ele está sendo 'perseguido' pela Aston Martin, Ferrarie até pela Mercedes. O inglês terá contato com a alta administração da equipe de Brackley depois de Miami, um sinal de que ainda não assinou com ninguém.

Christian Horner, diretor da equipe Red Bull Racing Foto de: John Toscano / Motorsport Images

A situação é muito mais fluida: Adrian não tem intenção de assumir o cargo de diretor técnico de uma equipe, pois aceitaria apenas uma posição de consultor, sem obrigação de estar presente em todos os GPs. Newey, portanto, também pode ser tentado a parar aos 66 anos de idade se não encontrar condições mais favoráveis para continuar.

A Aston Martin colocou na mesa uma oferta de 100 milhões de dólares por quatro anos, um valor de piloto de ponta. Será que Adrian está disposto a se comprometer com um novo ciclo tão longo quanto esse, até os 70 anos? Essa poderia ser a motivação para dizer não ao 'Papa' Stroll, embora o desafio de levar a prestigiosa marca britânica à vitória o atraísse.

A Ferrari também o aceitaria em meio período: afastá-lo da Red Bull e confiar em suas ideias engenhosas é muito atraente. Ele também poderia trabalhar remotamente (ele já faz isso com a equipe de Milton Keynes quando se refugia em sua casa na África do Sul), encontrando um equilíbrio com a equipe de Enrico Cardile.

VERSTAPPEN SE REÚNE COM MERCEDES: Troca bilionária na F1? Lewi$, Newey, Lando 'lesionado' e +! Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #8: Bagnaia mostra quem manda contra Márquez e tudo sobre o GP da Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!