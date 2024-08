Em preparação para sediar mais uma edição do GP de São Paulo de Fórmula 1, o Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, ficará fechado por cerca de dois meses para a realização de um processo de recapeamento completo, o primeiro desde 2014.

A informação foi confirmada na sexta-feira, com a Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) anunciando a mudança da etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo do começo de setembro para o final de novembro por causa das obras.

A decisão pelo recapeamento vem após diversas críticas de pilotos da F1 às condições do asfalto do circuito no GP do ano passado, com Fernando Alonso sendo o mais vocal.

Antes do fechamento do circuito, Interlagos receberá mais dois eventos nacionais. No próximo final de semana, entre os dias 23 e 25 de agosto, o circuito será palco da sexta etapa da temporada 2024 da Porsche Cup (com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil), enquanto a Endurance Brasil assume o comando na semana seguinte.

Além do recapeamento, o autódromo tradicionalmente fica fechado nos 60 dias que antecedem a realização do GP para a preparação do espaço para a chegada da F1, com a pintura do circuito e a colocação das placas publicitárias da principal categoria do automobilismo mundial. O GP de São Paulo deste ano será realizado entre os dias 01 e 03 de novembro.

