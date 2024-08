F1: Bottas considerou se aposentar após temporada de 2018

Valtteri Bottas teve algumas boas corridas durante seu período na Mercedes. O piloto defendeu as cores dos alemães de 2017 às 2021 e conquistou algumas vitórias importantes para sua carreira na Fórmula 1, porém, o competidor tinha vários problemas com o carro.

À época, o piloto foi amplamente criticado por seu desempenho ruim. Bottas foi convidado para o podcast Pitlane Life Lessons e confessou que chegou a pensar em deixar a categoria.

"Nosso esporte me ensinou muito, vivi muito. Quase terminei minha carreira uma vez".

"Eu estava cansado do mundo da F1 e sentia que estava sendo tratado injustamente. Isso aconteceu no final de 2018. Depois consegui recuperar e de alguma forma ganhei a primeira corrida de 2019. Foi um ponto de viragem".

Valtteri disse que a vitória o fez repensar a aposentadoria e tentar ter uma visão mais completa de toda a situação e decidiu continuar na competição.

"Finalmente percebi que às vezes é preciso dar um passo para trás e ter uma visão geral. Isso é o que estou fazendo agora. Quando há o menor contratempo, tento dar um passo para trás e olhar em volta".

"Tenho família, eles são saudáveis, ainda corro, faço o que amo, tenho uma boa casa. Ao dar um passo para trás, você pode colocar as coisas em perspectiva e parar de reclamar".

Importante lembrar que a permanência de Bottas na F1 ainda não é garantida, uma vez que o futuro da Sauber, futura Audi, ainda não está definido. No momento, apenas Nico Hulkenberg já foi anunciado para 2025.

