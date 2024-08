No Natal do ano passado, Luke Small, um inglês de 35 anos, sentou-se em seu computador para jogar no iRacing, sua plataforma de corrida simulada favorita. Ele esperava outra corrida rotineira quando um nome de usuário chamativo entrou em seu lobby aberto: "Jos Verstappen".

O queixo de Small caiu.

"Eu estava... muito empolgado", lembra ele, rindo.

Na comunidade do iRacing, esse nome de usuário é conhecido como uma das contas (no plural) pertencentes a Max Verstappen. Sim, esse Max Verstappen. Veja bem, as contas do iRacing são conectadas a cartões de crédito, e não há identificadores, apenas nomes reais. Sua conta principal, "Max Verstappen", é reservada para corridas de alto nível, a fim de manter sua classificação iRating intacta, enquanto sua conta alternativa tem o nome de seu pai.

Há rumores de que ele tem uma terceira conta com seu nome completo, "Max-Emilian Verstappen". (É comum que os pilotos de simuladores de nível profissional tenham dois identificadores, porque o iRacing separa as classificações para pistas ovais e pistas de estrada, e alguns, como Max, querem proteger sua classificação de pista mais forte).

"Para ser justo, [correr contra profissionais] não é incomum no iRacing", acrescenta Small. "Muitos profissionais o utilizam e você pode acabar competindo com eles regularmente, o que é muito legal".

Mas Verstappen é Verstappen. O tricampeão de Fórmula 1 aparentemente passa mais tempo no simulador para a Red Bull do que qualquer um de seus colegas - tanto que ele tem um trabalho paralelo como um dos melhores pilotos de simulador do mundo.

Ele faz parte da equipe Team Redline desde 2015, competindo com o grupo em algumas das competições de maior prestígio do automobilismo virtual. Nesta temporada, a obsessão de Verstappen por corridas virtuais às vezes colidiu com seu trabalho diário.

Ele conseguiu uma façanha incrível em maio, conquistando a vitória no GP da Emilia Romagna de F1 na vida real e, ao mesmo tempo, vencendo as 24 Horas Virtuais de Nürburgring com a Redline, tudo graças a um equipamento de simulação montado em seu motorhome, que ele corrida entre suas tarefas na F1.

Depois, em julho, Verstappen venceu as 24 Horas Virtuais de Spa, correndo até as 3h da manhã de domingo antes de competir no GP da Hungria. Seu desempenho na vida real - quinto lugar depois de se classificar em terceiro e passar a corrida brigando com a equipe pelo rádio - levou a Red Bull a pedir que ele não corresse até tão tarde nos fins de semana da F1.

Equipe Redline durante as 24 Horas de 2019 com os pilotos Max Verstappen, Rudy van Buren, Atze Kerkhof e Bono Huis Foto de: rFactor2

Para Small, a oportunidade de enfrentar Verstappen foi uma experiência muito mais divertida e menos pesada.

"Eu digo que 'corri' contra ele", ri Small. "Eu o vi na linha de largada - e essa foi a última vez que o vi." Verstappen venceu Small com 22 segundos de vantagem em uma corrida com um Hyundai Elantra TCR em Nurburgring-Nordschleife. Verstappen, de acordo com Small, não estava conversando no lobby, embora seja conhecido por interagir com os espectadores em suas transmissões no Twitch de vez em quando.

O Reddit está repleto de relatos de avistamentos de Verstappen, com os iRacers frequentemente compartilhando histórias de serem ultrapassados pelo fenômeno holandês ou, em raras ocasiões, pegando um vácuo de sorte e brevemente o ultrapassando.

Louis Wise, do Missouri (EUA), enfrentou Verstappen duas vezes no iRacing depois de entrar em um lobby que a equipe Redline anunciou em sua transmissão no Twitch.

"A ideia de correr de verdade saiu imediatamente da minha cabeça", diz Wise. "A questão passou a ser mais estar naquele lobby do que a corrida em si".

Correndo com Porsche GT3s em Spa-Francorchamps, com inversão de grid, Verstappen abriu caminho do último para o primeiro lugar.

"Posso lhe dizer com confiança que fui ultrapassado por Max Verstappen", ri Wise.

Para os verdadeiros pilotos profissionais de automobilismo virtual que entendem todas as nuances do esporte, as conquistas de Verstappen no mundo virtual são tão impressionantes quanto o que ele fez em um Red Bull.

"A quantidade de preparação [para as corridas virtuais] é insana", diz Jaden Conwright, um piloto de carros de corrida da vida real e piloto frequente de corridas virtuais que competiu contra Verstappen - virtualmente - algumas vezes.

"Durante as 24 Horas Virtuais de Nürburgring, as principais equipes basicamente fizeram voltas de qualificação, todas as voltas, durante nove horas seguidas", explica Conwright. "Se você perder dois segundos em algum lugar, nunca mais conseguirá recuperá-los. Essa é a perfeição que existe entre os caras da simulação de alto nível".

O que diferencia Verstappen, diz Conwright, é o seu foco, nunca cedendo à pressão quando os pilotos estão colados atrás dele. Além disso, assim como demonstrou nas corridas da vida real, Verstappen tem uma atenção extraordinária aos detalhes.

Há pequenas nuances que Verstappen, assim como todos os pilotos de ponta, exploram, como desligar o limitador de pit e exceder os limites de velocidade dos boxes em alguns quilômetros por hora (o que geralmente não gera penalidades). Mas ele também é capaz de traduzir seus talentos para o mundo ligeiramente estranho das corridas virtuais.

Um raro acidente de Max Verstappen nas 24 Horas de Le Mans de 2022 com a equipe Redline

Provavelmente não chega a surpreender que, no mundo virtual, Verstappen seja tão agressivo quanto no real. Mas, no iRacing, as ultrapassagens roda a roda precisam ser feitas com um toque mais cuidadoso - como observa Conwright, os carros geralmente "ficam juntos" e podem bater com um pouco mais de facilidade.

"Não é exatamente a mesma coisa que na vida real, e é isso que faz com que seja tão louco o que Max pode fazer", diz ele.

Conwright conta uma história que ilustra o quão absurdamente dominante Verstappen realmente é: O holandês participou de uma corrida de "configuração" na qual todos os pilotos usaram o mesmo carro, mas tiveram oito horas de treinos para descobrir a melhor configuração.

"Meu amigo estava em primeiro lugar por um ou dois décimos, então Max apareceu do nada e o ultrapassou por um décimo", lembra Conwright. "Onde ele encontrou todo esse tempo? Max alterou as configurações do diferencial e a inclinação do freio para cada curva nas voltas de qualificação para otimizar a pista. Ele descobriu tudo isso e otimizou a pista... Meu amigo disse: 'Esse cara é louco'".

De acordo com Ryan Barneveld, piloto profissional holandês de simuladores cuja equipe ficou em segundo lugar nas 24 Horas Virtuais de Nürburgring, atrás da Redline, a adaptabilidade de Verstappen é o que o torna uma força tão grande - em qualquer forma de corrida.

"A velocidade com que ele consegue se adaptar a algo novo é alucinante", disse Barneveld. "Toda semana, ou mesmo todo dia, você pode pilotar um carro e uma pista diferentes no simulador, então você precisa saber o que está fazendo e como extrair velocidade disso... E na F1 da vida real, se houver uma nova pista, ele entrará no carro e será um segundo mais rápido do que qualquer outro piloto de F1 nos primeiros 50 minutos. Essa é a capacidade de adaptação dele."

As façanhas de Verstappen em simuladores de corrida tiveram dois grandes impactos: Primeiro, trouxe uma onda de atenção para o nicho do esporte eletrônico, que profissionais como Barneveld apreciam. Mas também aumentou a credibilidade do próprio Verstappen, já que ele parece comer, dormir e respirar corridas (rumores diziam que ele tinha até um equipamento de simulação em seu avião particular).

Talvez a maior prova do talento de Verstappen? Seu talento em simuladores fez com que alguns haters mudassem sua opinião sobre o holandês.

"As corridas virtuais me convenceram", diz Chris Rosales, redator do Motor1 que já enfrentou Verstappen em um lobby aberto do iRacing ("Levei uma surra", ele ri).

"Nas corridas virtuais, no final das contas, você tem a mesma pista, as mesmas condições, os mesmos carros e precisa maximizar o que tem", continua Rosales. "O fato de que, mesmo com todas as condições iguais - não em um Red Bull, não na melhor equipe - ele ainda consegue se distanciar... Não posso deixar de respeitar o que ele está fazendo lá".

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!