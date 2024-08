F1: Marko admite que Red Bull teve conversas com Alonso

A Red Bull organizou o Driver Search, no início de agosto, evento em que jovens talentos puderam provar seu lugar no programa pós-formação da equipe de Fórmula 1 e Helmut Marko, consultor da equipe austríaca, estava presente.

Em um vídeo, ele explicou o processo de seleção de novos talentos e por que Max Verstappen e Sebastian Vettel, que já ganharam vários títulos mundiais, são os destaques do programa:

"Havia Daniel Ricciardo e Pierre Gasly, portanto, dois vencedores de corridas. Também tivemos Max Verstappen e Sebastian Vettel em nossas carreiras posteriores, embora eles tenham sido trazidos de uma maneira diferente, não na fase de seleção, mas na fase de reconhecimento."

"Esses pilotos são muito jovens, vieram diretamente dos campeonatos de kart, nunca estiveram em um carro de fórmula antes. A primeira questão é a rapidez com que eles se acostumam com os carros de fórmula, o quanto são bons neles e o quanto são bons nas simulações de classificação. Eles podem dar uma volta, às vezes duas, e têm nove jogos de pneus. Esses critérios são testados, simulados e analisados."

O consultor da Red Bull diz que muita coisa mudou desde que a Red Bull e sua equipe júnior entraram em cena há 20 anos: "Não somos mais apenas patrocinadores, estamos procurando futuros vencedores de corridas."

"A filosofia de Dietrich Mateschitz [cofundador da marca Red Bull] contribuiu para isso. Na época, estávamos em negociações com Fernando Alonso, mas no final ele [cofundador da Red Bull] disse que não compramos estrelas, nós as treinamos. Portanto, também é seu legado continuar com essa filosofia e a incrível visão que Mateschitz tinha."

