Cada país que organiza uma edição dos Jogos Olímpicos pode eleger o acréscimo ou o retorno de modalidades ao programa. Na Rio-2016, tivemos rugby sevens e golfe; em Tóquio-2020, baseball; em Paris-2024, teremos a introdução do break dancing e, em Los Angeles-2028, pode ser a vez do automobilismo.

Nas próximas semanas, o Comitê Olímpico Internacional (COI) deve anunciar as modalidades que passarão a integrar o programa dos Jogos de 2028, com sua reunião anual marcada para outubro em Mumbai na Índia.

Um total de nove modalidades estão na competição para integrar as Olimpíadas de Los Angeles. Além do automobilismo, a lista conta com baseball/softball (que foi excluído do programa de Paris-2024), flag football (uma modalidade do futebol americano), lacrosse, break dancing, críquete, karatê (também removido para Paris), kickboxing e o squash.

A grande dúvida que fica em torno da candidatura do automobilismo, com envolvimento da FIA, é como se daria esse programa. Muitos falam da possibilidade da disputa acontecer com karts, que seria o mais próximo de um modelo padronizado.

Além disso, quais são as chances? É uma possibilidade real? É preciso admitir que o automobilismo exige uma logística e condições diferentes de outras modalidades.

Por outro lado, o automobilismo goza de uma reputação cada vez melhor, especialmente nos Estados Unidos, palco de três GPs de F1 em Miami, Austin e Las Vegas.

Antecedentes do automobilismo nos Jogos Olímpicos

Caso se confirme para 2028, essa não seria necessariamente a primeira vez do esporte a motor em Olimpíadas. Nos Jogos de Paris, em 1900, este esteve presente, mas apenas como modalidade de demonstração, com corridas de carros e motos (leia tudo sobre essa história aqui).

Após isso, o automobilismo esteve totalmente dissociado das Olimpíadas, com o COI reconhecendo-o oficialmente como esporte através da FIA em 2012, melhorando a relação entre as partes.

Em 2018, o automobilismo esteve no programa das Olimpíadas da Juventude de Buenos Aires por insistência do então presidente da FIA, Jean Todt. Como esporte de demonstração, o kart elétrico marcou presença, com a medalha de ouro ficando com os argentinos Franco Colapinto (hoje na F3) e María García Puig.

Por outro lado, a FIA também se movimentou para criar sua própria "Olimpíadas do Automobilismo", o FIA Motorsport Games. O evento teve uma primeira edição em Vallelunga, na Itália, em 2019, com a Rússia liderando o quadro de medalhas. E após o impacto da pandemia, os Jogos retornaram no ano passado em Paul Ricard, com a Itália saindo como a maior vencedora.

Além disso, o COI expandiu recentemente sua área de atuação com a realização dos Jogos Olímpicos Virtuais em junho deste ano, seu primeiro evento focado em eSport, que contou com o automobilismo no programa, usando a plataforma do game Gran Turismo 7.

Qual a DIFERENÇA entre o domínio de Max com a Red Bull e o pico de Hamilton/Mercedes? E a McLaren?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #243 – Quem faz da F1 em 2023 um verdadeiro fiasco?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: