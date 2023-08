Jake Dennis não se vê na Fórmula 1 com a Andretti

Enquanto a FIA continua avaliando as candidaturas de novas equipes que desejam ingressar na Fórmula 1 em 2025, o projeto da Andretti Autosport continua sendo o mais divulgado, apoiado pelo histórico da equipe nos Estados Unidos e pelo apoio da gigante americana General Motors por meio de sua marca Cadillac. O caso é tão forte que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, não vê motivos para rejeitá-lo, embora nem todos tenham a mesma opinião.

Obviamente, é muito cedo para falar sobre uma possível formação de pilotos, mas os olhares devem se voltar para os atletas ligados à Andretti em outras disciplinas - especialmente Jake Dennis, recentemente coroado campeão mundial de Fórmula E, que desempenhou um papel importante no simulador da Red Bull Racing em Milton Keynes por muitos anos. Na verdade, ele foi visto pilotando o RB14 em várias ocasiões em 2018.

No entanto, o atual campeão da categoria elétrica prefere não pensar na F1: "Planejo continuar na Fórmula E nas próximas temporadas. Não tenho aspirações de ir para nenhum outro lugar", garante ele. "Já disse que vou defender meu título no ano que vem, sem dúvida, estou sob contrato com a Avalanche Andretti para a próxima temporada."

"No que diz respeito à Andretti em geral, eles estão às portas da Fórmula 1, estão trabalhando duro para conseguir um lugar para que o grid chegue a 24 carros (sic). De minha parte, não me vejo subindo para a Fórmula 1. É uma situação difícil: tenho 28 anos e sou um piloto bastante grande, então não acho que seria muito bom se eu mudasse para a Fórmula 1. Eu estaria em desvantagem em relação a todos os outros. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar ao longo dos anos, mas provavelmente vou ficar com a Red Bull Racing, continuar com eles e contribuir para o desenvolvimento de seus monopostos."

Jake Dennis ao volante do Red Bull RB14 em Hungaroring

E quanto ao WEC?

Dennis também mencionou o teste que estaria fazendo com o protótipo LMDh da BMW, tendo em vista o compromisso do fabricante bávaro com o WEC - anteriormente ligado à Andretti na Fórmula E - a partir de 2024. "Estou interessado, sem dúvida", disse ele. "O que a BMW planejou para o futuro com esse projeto é muito interessante. Eles vão entrar no WEC no próximo ano, e alguns pilotos já foram confirmados. No que diz respeito a mim, é obviamente um pouco mais complicado. A Fórmula E é minha prioridade e há conflitos de datas. Como resultado, eles não podem simplesmente me contratar."

"Vou apenas aproveitar os testes e me divertir, sem dúvida. Espero gostar do carro, deve ser divertido. Os carros são muito legais, têm um visual incrível. É o carro mais bonito do grid. Eu adoraria participar de Le Mans no futuro, é uma corrida que já fiz antes, mas não terminamos [em 2016 com a G-Drive na LMP2, nota do editor]. Vencê-la com a BMW seria absolutamente incrível. Mas, no momento, esse não é o meu objetivo principal; veremos se conseguirei fazer isso além disso, mas estou dando prioridade à Fórmula E."

De fato, o fim de semana de 11 de maio de 2024 será o cenário das 6 Horas de Spa-Francorchamps no FIA WEC e do E-Prix de Berlim na Fórmula E; as 24 Horas de Nürburgring, originalmente programadas para essa época, foram adiadas. Mas alguns competidores continuam enfrentando um dilema, e eles se preocupam com isso no grupo de WhatsApp dos pilotos da Fórmula E.

"Há pilotos que são muito insistentes, especialmente [Sébastien] Buemi, [AntónioFélix] da Costa... De minha parte, estou um pouco mais atrasado", confidenciou Dennis. "Finalmente, estou envolvido. Ninguém quer ver esse tipo de confronto, especialmente porque, no início, eram as 24 Horas de Nürburgring, Spa e Berlim, todas ao mesmo tempo. Felizmente, agora são apenas duas, pois Nürburgring mudou sua data. Veremos se é Spa que muda ou nós. Acho que é importante que os pilotos se manifestem, porque somos nós que estamos pilotando e estamos tentando conciliar dois campeonatos. Os dois estão sob a égide da FIA, e a FIA não quer perder muitos pilotos, porque há muitos pilotos no grid que participam do WEC e da Fórmula E."

Jake Dennis pilotou para a BMW com a Andretti na Fórmula E

