O presidente da Motorsport UK, David Richards, atacou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e sua administração da Fórmula 1, alegando que a situação "piorou progressivamente" sob sua liderança.

Em uma carta dirigida aos membros da Motorsport UK, Richards, que recentemente foi impedido de participar de uma reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor após se recusar a assinar um acordo de confidencialidade, destacou "as preocupações com a erosão da responsabilidade e da boa governança dentro da FIA".

Em uma longa missiva, David explicou sua decisão de apoiar inicialmente a campanha eleitoral de Ben Sulayem, apenas para explicar como houve "uma clara falha no cumprimento dessas promessas".

"Há algum tempo, tenho me preocupado com a erosão da responsabilidade e da boa governança na FIA. Como vocês devem ter visto na imprensa, surgiu recentemente uma questão que me obrigou a tomar uma posição e que precisa de uma explicação".

"Antes de mais nada, deixe-me voltar o relógio para pouco mais de três anos atrás, quando nós, juntamente com o Royal Automobile Club, apoiamos Mohammed Ben Sulayem em sua candidatura para se tornar o próximo presidente da FIA".

"Muitos de vocês talvez tenham ficado surpresos por não termos apoiado o candidato britânico, Graham Stoker, mas o Conselho se reuniu com as duas equipes candidatas e ficou convencido pelos planos bem elaborados que a equipe de campanha de Mohammed apresentou, que se alinhavam muito bem com nossas próprias opiniões sobre a maneira como a FIA deveria se transformar".

"As principais mensagens em sua apresentação foram: Um presidente não-executivo e que delegaria a administração diária da FIA a uma equipe executiva profissional".

"A nomeação de um CEO com poderes e capacidade para administrar a FIA de acordo com padrões profissionais".

"Transparência total das ações e os mais altos padrões de governança esportiva".

Richards explica como ele acha que Ben Sulayem não cumpriu as promessas de seu manifesto e também está preocupado com as recentes demissões da FIA.

David Richards e Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ben Sulayem também promoveu recentemente mudanças na estrutura de governança da organização para diluir o poder do comitê de ética e auditoria.

Richards acrescentou: "Receio que nos últimos três anos tenha havido uma clara falha no cumprimento dessas promessas".

"Na verdade, a situação piorou progressivamente com relatos da mídia confirmando que vários membros seniores da FIA e funcionários voluntários foram demitidos ou renunciaram sob uma nuvem opaca".

"Além disso, o escopo dos Comitês de Auditoria e Ética foi severamente limitado e agora carece de autonomia em relação à autoridade do Presidente, enquanto nosso representante do Reino Unido, que contestou certas questões, foi sumariamente removido junto com o Presidente do Comitê de Auditoria."

Richards explicou ainda que "a gota d'água" foram as exigências da FIA para que ele assinasse um NDA (um acordo de não-divulgação do que seria discutido durante a reunião no Bahrein).

Ele disse: "Isso tem se tornado cada vez mais preocupante e a gota d'água para mim, há três semanas, foi a solicitação para assinar um novo acordo de confidencialidade que considerei como uma 'ordem de mordaça'".

"Na época da minha nomeação para o Conselho Mundial de Esporte Motorizado em 2021, assinei um acordo de confidencialidade e, na verdade, já estava vinculado ao Artigo 4 do Código de Ética da FIA".

"Continuo comprometido com minhas obrigações de confidencialidade nos termos desse acordo existente e do Artigo 4, que continuam em vigor".

"No entanto, o novo acordo de confidencialidade foi muito além disso e, com uma semana de antecedência, fui informado de que, se eu não o assinasse, seria impedido de participar do próximo Conselho Mundial de Esporte a Motor".

Em um estado preocupante dos acontecimentos, Richards disse que o NDA significava que a FIA "a seu próprio critério, poderia decidir se alguém violaria os termos do novo acordo de confidencialidade sem nenhum processo ou quadro de referência". Ele também observou que qualquer violação desencadearia "uma multa imediata de 50 mil euros, pouco mais de R$310 mil, para qualquer violação e uma ameaça de danos não revelados".

Richards já apresentou uma contestação legal à FIA sobre suas ações, mas ainda não recebeu uma resposta do órgão regulador. É um golpe devastador para a reputação de Ben Sulayem em um ano em que ele está se preparando para a reeleição.

Até o momento, não há oposição, mas é muito provável que a carta de Richards, com palavras fortes, cause uma reação de uma forma ou de outra.

