Figuras importantes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador da Fórmula 1, foram impedidas de participar de uma reunião do World Motor Sport Council, ou Conselho Mundial de Automobilismo, na quarta-feira (26) após se recusarem a assinar acordos de confidencialidade.

Entre eles estão o vice-presidente de esportes da FIA, Robert Reid, e o representante do Reino Unido, David Richards, que foram barrados em uma reunião do conselho mundial de automobilismo, presidida pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Acredita-se que o motivo do impedimento tenha sido a recusa de Reid e Richards, bem como de outros, em assinar acordos de confidencialidade (NDAs) como parte de um protocolo mais rigoroso para as reuniões da FIA.

Ben Sulayem tem sido alvo de muita controvérsia nos últimos meses e se manifestou sobre o que acredita ser um preconceito da mídia britânica contra seu 'mandato' como chefe do órgão regulador mundial.

Ele também se manifestou sobre os palavrões dos pilotos, dizendo-lhes que a forma como dirige a FIA "não é da conta deles", enquanto a Federação também redigiu um conjunto de revisões que mudaria a forma como sua liderança pode ser considerada responsável por má governança.

Em entrevista à BBC no ano passado, Richards - que também é presidente da MotorsportUK, a federação inglesa de automobilismo, - disse que estava "preocupado com o fato de que as principais organizações do mundo se recusariam a trabalhar com a FIA se ela não refletisse os mais altos padrões de governança corporativa, como convém ao esporte".

Ben Sulayem está buscando a reeleição quando a presidência for decidida no final deste ano e, na semana passada, disse que a Fórmula 1 deveria trabalhar para reintroduzir os motores V10 na categoria.

"Como é rotina em todas as organizações, a FIA implementa procedimentos, incluindo acordos de não divulgação, para garantir relações confidenciais entre todas as partes, para proteger informações pessoais e para proteger nossos interesses regulatórios", disse um porta-voz da FIA.

"A divulgação não autorizada de informações confidenciais prejudica nossa capacidade de cumprir plenamente nossa missão e afeta negativamente nossa capacidade de gerar receitas para apoiar nossos clubes membros em nosso objetivo comum de aumentar a participação no automobilismo, aumentar a acessibilidade e cultivar a inovação".

"As medidas que tomamos para preservar a confidencialidade foram esmagadoramente apoiadas por uma super maioria dos membros do WMSC [World Motor Sport Council, ou Conselho Mundial de Automobilismo, em tradução direta]'.

Um NDA impediria que qualquer pessoa que participasse de uma reunião da FIA divulgasse qualquer detalhe discutido nela.

Foi relatado que houve troca de cartas legais após a expulsão daqueles que não quiseram assinar um NDA antes da reunião do conselho mundial.

Nessa reunião, foi anunciado que o GP de Mônaco de F1 agora terá dois pitstops obrigatórios durante a corrida.

