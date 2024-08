Oliver Bearman fará sua primeira temporada completa na Fórmula 1 em 2025, com a Haas, e quer que Andrea Kimi Antonelli, companheiro de equipe da Fórmula 2 na Prema, também faça sua estreia na F1 na próxima temporada.

O piloto britânico acredita que Kimi Antonelli, também merece um lugar na Fórmula 1. "Kimi e eu sempre corremos juntos, passamos de uma série de corridas para outra", disse Bearman. "Conheço Kimi há muito tempo, estivemos juntos na Fórmula 4, passamos muito tempo no simulador e agora somos companheiros de equipe na Fórmula 2".

"Espero que ele consiga uma mudança bem merecida para a Fórmula 1. Espero que um dia Kimi e eu lutemos pelo campeonato. Pelo menos é esse o objetivo de ambos".

Sobre os objetivos na F1, Bearman sonha alto e acredita na Ferrari: "É claro que quero ser campeão mundial e sonho em conquistar o título com a Ferrari. Eles têm me apoiado desde 2021 e viram meu potencial bem cedo".

"A Ferrari acreditou em mim e me fez correr em Jeddah, mesmo sendo um grande risco para eles". "A equipe acredita em mim e no meu talento. Quero ganhar o campeonato um dia e quero fazer isso com a Ferrari", concluiu.

Oliver Bearman, piloto reserva, Ferrari Foto: Ferrari

