O elemento esportivo da Fórmula 1 continua sendo importante para o CEO Stefano Domenicali, mesmo que a Liberty Media tenha enfrentado críticas nos últimos anos por elementos como as corridas sprint.

Embora a resistência ao formato da sprint aos sábados tenha diminuído, ela não desapareceu completamente, mesmo que o modelo usado este ano seja provavelmente o melhor até agora.

Para Domenicali, embora ele ache que os céticos não devam ser totalmente ignorados, ele não tem dúvidas de que as sprints funcionam. Na verdade, ele não é contra a realização de até oito corridas por ano, com a possibilidade de adicionar um pouco de tempero à forma como o grid é formado.

"Lembro-me de que, quando os introduzimos, recebemos muitas críticas dos puristas - que precisamos sempre ouvir, mesmo aqueles que não estão satisfeitos com isso", disse Domenicali.

"Mas sinto que agora a coisa mudou completamente para o outro lado. Acho que a mudança que introduzimos este ano é a correta por muitas razões - com qualificação e parque fechado separados. O andamento [do fim de semana] está muito melhor hoje".

"Acho que não estamos em posição de dizer que seremos como a MotoGP, por exemplo, com uma situação sprints em todas as etapas. Mas há margem para crescer, talvez em um terço do calendário. Essa pode ser uma possibilidade".

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group, no grid com um convidado Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"E depois, é claro, há certos tópicos que são sempre bastante discutíveis. Podemos realmente discutir mais uma vez se há necessidade de inverter o grid, ou metade do grid, como a F2 e a F3 estão fazendo. Portanto, essas são sempre coisas para manter a mente viva, se é que posso dizer, com a intenção de manter algo sempre interessante".

Do seu ponto de vista, apesar de ser um purista da F1 no coração, Domenicali apoia a ideia de grids reversos.

"Pessoalmente, eu diria, por que não? É muita ação. São ultrapassagens. Você está lutando por pontos? Algumas pessoas podem dizer: 'Ah, é uma forma falsa de corrida'. Falsa? Não há nada de falso relacionado ao que você acredita ser o formato certo para produzir grande ação. Portanto, eu gostaria de discutir isso novamente. Sim".

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mais ação

O que Domenicali acha que deveria ser uma ideia para a F1 é que cada sessão em um fim de semana de GP tenha um elemento competitivo e um motivo para os fãs assistirem. Ele não entende por que, em uma época em que as equipes fazem simulações intermináveis para aperfeiçoar suas configurações, o formato normal de fim de semana da F1 permite três sessões de treinos que não servem para nada além de ajudar os engenheiros.

"Será que é um bom entretenimento para as pessoas que vêm na sexta-feira ver os carros dando voltas na pista apenas para se prepararem melhor para a classificação e a corrida?", perguntou ele. "É isso que as pessoas querem ver?".

"Há um grande investimento [das equipes] em ferramentas de simulação para fazer isso. Portanto, meu sonho é que toda vez que você for para a pista, haja algo pelo que lutar. Essa é a natureza das corridas. Essa é a natureza dos pilotos, porque eles querem ser sempre os primeiros, e é por isso que devemos buscar esse tipo de objetivo no futuro".

"Acho que estamos no caminho certo. Estamos fazendo as coisas certas, e a empolgação que trazemos para a corrida sprint é muito clara, porque muitos promotores gostariam de tê-la. Portanto, agora é um bom momento para ver qual é o melhor local para ter uma boa ação, e também o melhor lugar para ser dividido no calendário para criar a frequência certa".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O debate sobre os circuitos de rua

Uma das mudanças que a F1 viu na era Liberty Media foi levar a categoria até os fãs, o que significa mais corridas em cidades turísticas. Embora algumas novas adições, como o Catar, sejam em pistas permanentes, para outros locais - como Las Vegas, Miami e Arábia Saudita - isso significa circuitos de rua.

Agora, com Madri e potencialmente Bangkok como futuras adições, a natureza do calendário da F1 parece estar se afastando de sua base tradicional de locais permanentes. Embora não haja como escapar do fato de que há mais circuitos de rua no calendário, Domenicali não acha que há muitos.

"Eu diria que queremos ser equilibrados", disse ele. "Não queremos passar de um lado para o outro da balança, mas para nós é fundamental ter boas corridas. Lembro-me de que uma das maiores críticas feitas antes do GP de Las Vegas foi: 'Ah, vamos lá, você tem uma corrida em que não haverá ultrapassagens, nem drama, nem ação, e assim por diante".

"Na verdade, provamos que aqueles que não estavam esperando para falar até depois do evento estavam totalmente errados. Tivemos uma corrida incrível. Com certeza é fundamental respeitar os locais históricos. Mas histórico não é tudo; histórico é uma boa base para investir no futuro".

"Não estamos preocupados em encontrar a solução certa, em ter o entretenimento certo, o torcedor certo e todos podem ter uma opinião diferente. Há pilotos que adoram as pistas permanentes, outros que adoram tentar dirigir nas cidades. Como eu disse, a resposta certa, como sempre, é ser equilibrado. E essa seria a minha abordagem, com certeza".

Craig Dolby substitui Brad Pitt durante a gravação de um filme no grid Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Oportunidades de séries e filmes

Uma das histórias de sucesso da Liberty Media desde que assumiu o controle foi o impacto da série Drive to Survive, da Netflix, trazendo um novo público para a F1. Aliado à abertura para as mídias sociais, ela alimentou uma nova geração de fãs que ajudou a popularidade das corridas a se manter nas alturas após o salto pós-Covid.

Mas se o impacto da Netflix foi enorme, Domenicali acredita que o novo filme sobre a F1 - que chegará às telas em junho de 2025 - levará esse impulso a outro nível.

Perguntado sobre o impacto que o filme terá, ele disse: "Enorme! Acho que se a Netflix foi grande, acho que o filme, e discutimos na Hungria o plano de comercialização e promoção, será enorme. Vamos atingir uma meta que ainda não está presente."



Domenicali acredita que F1 funcionará porque a FOM deixou claro para os cineastas que era preciso ultrapassar os limites. Não poderia ser apenas mais um filme de automobilismo como os já feitos antes.

"Havia um elemento que não era negociável: fazer algo único", acrescentou Domenicali.

O ator Brad Pitt durante as filmagens de um próximo filme Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Mas no contexto em que não podemos tocar na corrida em si, porque esse é o esporte, com cortes diferentes, com elementos diferentes, estamos fazendo um filme. "Portanto, acredito que vocês também ficarão fascinados ao ver a produção do filme, porque as pessoas perceberão a complexidade que estamos gerenciando e o que está por trás disso. É realmente impressionante".

"Acredito que será interessante para os dois lados, pois entenderemos que conseguimos manter o esporte ao vivo. Mas quando vocês assistirem ao filme, entenderão o que ele será".

Domenicali também sugere que algumas das ideias de ângulos das câmera que serão usadas no filme poderão até mesmo ser adotadas pela própria F1 para futuras transmissões , a fim de impulsionar sua própria cobertura de corridas.

"Estamos desenvolvendo juntos uma nova tecnologia de câmeras, com diferentes ângulos de visão", acrescentou Domenicali. "Então, eu diria que é um bom lugar para desenvolver certas novas tecnologias que vamos trazer depois".

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group, assiste à cerimônia do pódio Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O que não pode ser controlado

Agora em seu quarto ano no comando da F1, Domenicali sente que ajudou a levar a categoria na direção certa - tanto para os fãs quanto para seus chefes da Liberty Media.

"Não quero dizer "eu", porque sou um jogador de equipe", disse ele. "Acho que o que conseguimos fazer foi levar a F1 a uma dimensão que poucas pessoas pensavam que poderíamos fazer. "Portanto, o crescimento que estamos vivendo, a beleza do que estamos falando, é algo de que devemos nos orgulhar muito.

"Não estou observando agora o valor de nossa capitalização no mercado de ações. Isso não é para mim. Isso é para nossos acionistas, e precisamos agradecer a Greg [Maffei] e à Liberty Media pela confiança que depositaram em mim e em nós".

Mas, da mesma forma, Domenicali não vê tudo como um mundo cor-de-rosa, e acha que há desafios que precisam ser superados.

"Estamos sempre em um modo de empurrar", disse ele. "Você está sempre feliz, mas nunca feliz desse jeito...".

E ele ofereceu uma resposta particularmente fascinante, que remete às motivações de sustentabilidade das mudanças de regras de 2026, sobre questões que o mantêm acordado à noite - com as lembranças do cancelamento de Imola em 2023 devido a inundações muito fortes.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, o resto da equipe na largada Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Preciso dormir porque estamos trabalhando muito", ele sorriu. "Não sou um cara que se preocupa com algo que não podemos controlar, porque isso é algo que sempre sinto - por trás de um problema, há uma oportunidade.

"Há coisas que não podemos controlar, que estão fora do nosso controle, que podem ter um impacto. Somos um esporte mundial. Sabemos que o ambiente político é delicado. Fomos atingidos por certas coisas relacionadas à chamada mudança climática. Acho que se conseguirmos administrar o que podemos controlar, acho que estaremos em uma situação muito boa".

