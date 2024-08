Mesmo com a pausa de agosto da Fórmula 1, Max Verstappen se prepara para mais uma grande conquista no GP da Holanda. Acontece que, além do traçado ser sua home race, o piloto irá correr o 200° GP na categoria.

A conquista pode não parecer tão grande, visto que alguns pilotos já bateram esse recorde anteriormente. Porém, o que coloca Verstappen no topo da lista é a sua idade: ele tem apenas 26 anos.

A título de comparação, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e outros só alcançaram tal marca após os 30 anos. Por isso, o Motorsport.com separou algumas estatísticas relacionadas à 200ª corrida de alguns pilotos.

Max Verstappen

O piloto holandês tem, atualmente, 26 anos - ele completará 27 no dia 30 de setembro - e é um dos competidores atuais que carregam o maior número de vitórias na F1. Apesar de não vencer desde o GP da Espanha, Verstappen segue marcando seu nome na história.

Antes da pausa de agosto, Max correu sua 199ª etapa na F1, na Bélgica. Dessa maneira, na Holanda ele alcançará a marca das 200. Segue as estatísticas de Verstappen antes da próxima corrida:

Idade: 26 anos

Títulos mundiais: 3 (2021, 2022, 2023)

Vitórias: 61

Pódios: 107

Pole position: 40

Voltas rápidas: 32

Hattricks*: 13

Grand Slams**: 5

Michael Schumacher

O alemão se consagrou como um dos maiores nomes da categoria, conquistando sete títulos mundiais, marca que também foi alcançada por Lewis Hamilton.

Apesar de sua grandeza, Schumacher só alcançou a marca de 200 corridas quando já havia completado 35 anos. O GP que marcou a história foi o da Europa em 2004. Segue as estatísticas de Michael até aquela etapa:

Idade: 35

Títulos mundiais: 6 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003)

Vitórias: 76

Pódios: 128

Pole position: 60

Voltas rápidas: 62

Hattricks*: 19

Grand Slams**: 4

Lewis Hamilton

O britânico completou 39 anos em 2024 e segue invicto na categoria. Hamilton tem um extenso currículo de conquistas, vitórias e corridas, mas já tinha 32 anos quando fez a sua 200ª prova.

Lewis, que se prepara para fazer a transferência para a Ferrari em 2025, alcançou a marca durante o GP da Bélgica de 2017, quando já defendia a Mercedes.

Idade: 32 anos

Títulos mundiais: 3 (2008, 2014, 2015)

Vitórias: 58

Pódios: 111

Pole position: 68

Voltas rápidas: 37

Hattricks*: 14

Grand Slams**: 4

Sebastian Vettel

Vettel dominou as pistas entre os anos de 2010 e 2014, quando ele parecia não ter freios e nenhum outro piloto era capaz de alcançar suas marcas. O alemão segue sendo o campeão mais jovem da categoria, mas só correu a 200° etapa aos 30 anos no GP de Bahrein em 2018.

Idade: 30 anos

Títulos mundiais: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Vitórias: 49

Pódios: 101

Pole position: 51

Voltas rápidas: 33

Hattricks*: 8

Grand Slams**: 4

Nelson Piquet

O brasileiro conseguiu se consagrar entre os três pilotos nacionais que venceu na categoria. Porém, diferente de Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi, Piquet foi o único que correu por 200 provas.

Nelson tinha 39 anos quando se apresentou para o GP da Itália de 1991 e colocou seu nome na lista.

Idade: 39 anos

Títulos mundiais: 3 (1981, 1983, 1987)

Vitórias: 23

Pódios: 60

Pole position: 24

Voltas rápidas: 23

Hattricks*: 3

Grand Slams**: 3

Fernando Alonso

Atualmente, o espanhol tem 43 anos e segue invicto na categoria mais alta de automobilismo. Alonso compete a sua 21ª temporada e se aproxima do marco de 400 corridas, o dobro de Verstappen.

Mas, ele celebrou a 200ª etapa em 2013 durante o GP da China. À época, Fernando tinha 31 anos.

Idade: 31 anos

Títulos mundiais: 2 (2005, 2006)

Vitórias: 31

Pódios: 88

Pole postion: 22

Voltas rápidas: 19

Hattricks*: 5

Grand Slams**: 1

Alain Prost

Prost nunca chegou a marca de 200 corridas de fato, mas ficou muito próximo com 199. Desta maneira, ele 'recebe' todos os pilotos que alcançam o feito.

Alain tinha 38 anos quando correu no GP da Austrália em 1993.

Idade: 38 anos

Títulos mundiais: 4

Vitórias: 51

Pódios: 106

Pole postion: 33

Voltas rápidas: 41

Hattricks*: 8

* Hattricks: Pole, volta mais rápida e vitória

** Grand Slams: Pole, volta mais rápida, liderança da corrida do início ao fim e vitória

