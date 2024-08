Para Jacques Villeneuve, o comportamento de Max Verstappen em relação a Lando Norris no GP da Áustria de Fórmula 1 é sintomático de uma geração de pilotos que não respeita certos princípios básicos, citando um 'estilo ruim' de pilotagem que é herança de Michael Schumacher ao esporte.

Após a colisão entre os dois pilotos no Red Bull Ring, o tricampeão mundial foi penalizado pelos comissários, mas as responsabilidades a serem estabelecidas no caso de um movimento durante a frenagem também se baseiam em um elemento de interpretação que complica as coisas.

No entanto, o campeão mundial de 1997 acredita que a atitude dos comissários de bordo deve ser binária e radical quando confrontada com esse tipo de manobra, criticando em particular o fato de que elas não são devidamente penalizadas nas fórmulas promocionais.

"O problema é que 90% dos pilotos agora fazem isso", lamentou Villeneuve em artigo para a OLBG. "Eles se espremem durante a frenagem ou mudam de direção durante a frenagem. Vocês não se apertam uns aos outros durante a frenagem. Mas todos eles fazem isso. A penalidade foi merecida, e metade do grid merece uma pelo que fizeram durante a temporada. Todos eles fazem isso e nada acontece".

"O problema começa na F4 e na F3, e nada é feito. Quando eles chegam à F1, acham que essa é a maneira certa de correr. Mas como você pode correr em zigue zague o tempo todo? Defender significa manter a posição interna. Se você quer estar por dentro, você fica lá, não volta para a trajetória. Há também uma regra que proíbe mudar a trajetória duas vezes, e eles fazem isso".

Questionado sobre suas experiências na F1 no final da década de 1990 e início dos anos 2000, Jacques Villeneuve acredita que houve um antes e um depois de Schumacher em termos de uma certa maneira de se defender e se comportar na pista, que, em sua opinião, tem se tornado cada vez mais difundida.

"Michael Schumacher começou a tendência de direção desleal", diz o canadense. "Jarno Trulli foi outro. Era frustrante correr contra ele. O pior foi quando eu estava dirigindo uma Sauber e na parte de trás do pelotão".

"Alguns dos pilotos na parte de trás do grid não tinham as habilidades certas ou a compreensão do que acontece se você mudar a trajetória quando outra pessoa já está tentando frear mais tarde do que você".

