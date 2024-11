A Sauber definiu qual será a dupla de pilotos para a temporada 2025 da Fórmula 1: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Contudo, um dos principais nomes da equipe suíça, Mattia Binotto, revelou nessa quarta-feira que o time esteve muito perto de contar com os trabalhos de Mick Schumacher.

Schumacher esteve presente no grid da F1 por duas temporadas usando as cores da Haas. Na ocasião, Mick teve como companheiro de equipe o russo Nikita Mazepin e o experiente Kevin Magnussen, porém, o jovem foi substituído por Nico Hulkenberg no ano seguinte.

Ao deixar a principal categoria do automobilismo, o filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher assumiu o papel de reserva da Mercedes além da titularidade na Alpine no Mundial de Endurance (WEC). Mesmo estando na ativa, o alemão sempre deixou claro a vontade de retornar à F1.

O nome de Mick foi pouco ventilado para as vagas restantes para a temporada 2025, ganhando força de uma forma um pouco mais concreta quando Binotto revelou que Schumacher era, de fato, uma opção para a Sauber. Fato que o italiano corroborou na coletiva de apresentação do brasileiro Gabriel Bortoleto.

"Sim, nós tivemos diversas conversas, ele [Schumacher] certamente era um forte candidato. Eu o conheço muito bem e sei dos seus pontos fortes e fracos. Com certeza seria uma boa escolha. Às vezes é preciso tomar uma decisão e não creio que teve algum motivo ou culpa. Na verdade, penso que talvez devêssemos fazer a mesma pergunta a Toto [Wolff]: 'Por que Kimi e não Mick?'. Nós tínhamos que tomar uma decisão, tomamos e estamos muito felizes com ela [em escolher Gabriel Bortoleto]", disse Binotto.

Bortoleto já tem data para sentar ao volante do carro da Sauber pela primeira vez: durante o teste de jovens pilotos na pós-temporada em Abu Dhabi. Antes disso, o brasileiro finalizará as duas corridas restantes na Fórmula 2, campeonato do qual é líder e tem chances de se sagrar campeão.

