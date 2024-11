Muita ação aconteceu no GP de São Paulo, com diversas disputas, dupla da Alpine inesperadamente no pódio, vitória de Max Verstappen... No entanto, há algo que passou levemente despercebido e não ganhou tanto os holofotes: Lewis Hamilton parecia ter se despedido da equipe da Fórmula 1.

Acontece que, o heptacampeão estava bem decepcionado com o resultado da etapa que fechou a primeira rodada tripla. O piloto cruzou a linha de chegada em 10°, depois de cair no Q1 e ter muita dificuldade em ultrapassagens.

Hamilton teve muitas dificuldades com o W15, principalmente por conta dos saltos, que lhe causaram grande dor de cabeça. A chuva não fez nada para ajudá-lo, apesar de ter auxiliado Verstappen a virar a mesa.

Foi no meio dessa confusão toda que Hamilton conversou com seu engenheiro pelo rádio e deixou uma pulga atrás da orelha de muitos.

"Foi um fim de semana desastroso, pessoal. O carro nunca esteve tão ruim. Mas obrigado por continuarem tentando. Excelente trabalho do pessoal no pit stop. Se essa foi a última vez que pude competir, é uma pena que não tenha dado certo, mas sou grato a vocês", disse ele após o encerramento da corrida.

Sabemos que Hamilton irá para a Ferrari no início de 2025, portanto, os últimos finais de semana são, em parte, uma maneira de despedida. A chamada no rádio criou uma estranheza e deixou dúvidas se o GP de São Paulo seria a última corrida do heptacampeão pela Mercedes.

No entanto, a Mercedes confirmou à Sky Sports de que não há dúvidas que Hamilton continuará defendendo o time britânico ao lado de George Russell. Ainda há três corridas previstas no calendário: Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

No entanto, o piloto já deixou claro que não vê a hora da temporada chegar ao fim e ele poder se mudar diretamente para a Ferrari.

