Nesta quarta-feira, finalmente foi oficializada a notícia adiantada pelo Motorsport.com no sábado do GP de São Paulo e cuja confirmação todos esperavam: Gabriel Bortoleto foi anunciado como piloto titular da Sauber para a Fórmula 1 2025, recolocando o Brasil no grid pela primeira vez desde o fim de 2017.

O último titular brasileiro na F1 havia sido Felipe Massa, que exaltou a chegada do "amigo" Bortoleto à categoria. Já o primeiro campeão do País na competição, Emerson Fittipaldi, destacou o "orgulho" por Gabriel recolocar a nação na elite do esporte a motor. Rubens Barrichello, por sua vez, se emocionou.

Rubinho explicou à reportagem do Motorsport.com: "Estou como todos os brasileiros, super feliz! Não vejo a hora do Gabriel poder estrear, pra gente voltar a poder torcer por um brasileiro na F1. Então, sou parte do povo que está super emocionado e feliz".

Massa disse: “Gabriel é um amigo e estou muito feliz por ele, pelo piloto e pela pessoa que ele é. Depois de sete anos sem um brasileiro numa temporada completa na F1, o Brasil está voltando com o pé direito, porque o Gabriel é um excelente piloto, que merece essa oportunidade, pelos resultados que vem tendo na pista. Como brasileiro, é uma emoção muito grande ter a nossa bandeira de volta ao grid e eu vou ser um dos maiores torcedores do Gabriel na F1".

Estreante na F1 pela Sauber em 2002 e piloto da equipe suíça nas temporadas 2004 e 2005, Felipe parabenizou o time de Hinwil por escolher Bortoleto. "E parabéns também à Sauber, que foi a minha primeira equipe na F1, por acreditar em um brasileiro, como acreditou em mim em 2002. Desejo muita sorte e um ótimo trabalho a todos para que tenham um carro competitivo em 2025”, completou o piloto da Stock Car.

Fittipaldi afirmou: "Que honra e orgulho poder ver o nosso Brasil de volta ao grid da F1! Um país com uma história única no automobilismo, oito títulos mundiais e um público apaixonado merecia voltar a ter um representante na maior categoria do esporte. Parabéns, Gabriel Bortoleto, que você tenha muito sucesso nessa nova etapa, com essa oportunidade conquistada dentro das pistas com muito talento. Estamos ansiosos para te ver acelerando e nos emocionando de novo com a nossa bandeira e hino nacional".

BASTIDORES de BORTOLETO no grid da F1 2025, 'fico' da Band, CAOS em SP e show de Max! TRETA NA STOCK

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!