Sauber define data de primeiro contato de Bortoleto com F1

A notícia que o Brasil esperava finalmente chegou! Nesta quarta-feira (6), Gabriel Bortoleto foi confirmado como novo piloto da Sauber/Audi para 2025, levando o país de volta à Fórmula 1.

Horas após o anúncio oficial, Bortoleto e Mattia Binotto fizeram uma coletiva de imprensa para os brasileiros, a qual o Motorsport.com esteve presente. Na conversa, o novo chefe de equipe revelou e garantiu quando o brasileiro já irá assumir o assento na categoria mãe.

"A primeira vez que você pilotar, a Sauber estará no fim da temporada em Abu Dhabi, com o teste de jovens pilotos como parte dos regulamentos".

Além disso, o italiano ainda confirmou que Bortoleto fará os primeiros testes da equipe em janeiro, antes de assumir o carro oficialmente ao lado de Nico Hulkenberg.

"Como foi dito, não temos um programa em vigor, mas estamos o organizando e esperamos que em janeiro possamos fazer alguns testes para ele antes de começar a nova temporada".

