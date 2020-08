A punição de 15 pontos mais multa de R$2,5 milhões de reais que a Racing Point recebeu como resultado do protesto da Renault não caiu bem com as rivais da Fórmula 1, que questionam a sanção branda. E a Ferrari não só pede uma punição mais severa à equipe britânica como também questiona a participação da Mercedes na história.

O resultado do protesto saiu na sexta, horas antes do primeiro treino livre para o GP dos 70 Anos, com a equipe podendo manter o duto de freio ilegal até o final do ano.

A Racing Point chamou a decisão de "desconcertante" e confirmou sua intenção de entrar com um recurso, visando limpar seu nome. Mas com a equipe podendo usar os dutos pelo resto da temporada, as rivais não ficaram contentes com o caso.

Ferrari, Williams, Renault e McLaren planejam protocolar recursos, que levariam o caso à Corte Internacional de Recursos da FIA. Isso levou a uma resposta brava de Lawrence Stroll, em uma rara declaração pública, enquanto Toto Wolff, chefe da Mercedes, já afirmou achar que a Racing Point é inocente.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, chamou a decisão da FIA de "um começo" no caso, e que a quebra no regulamento era óbvia.

"Como Ferrari, já falamos sobre o caso na sexta, já dissemos nossa opinião", disse Binotto à Sky Sports Itália. "Tivemos protestos e o primeiro veredito, que considerou que a Racing Point é culpada. Esse foi um começo".

"Stroll e Wolff podem ficar furiosos, mas houve uma quebra de regulamento. É como colar em uma prova. Há aqueles que colam o teste e os que passam o teste para ser colado. Não acho que preciso dizer mais. Os fatos são óbvios. Somos oponentes e isso é normal".

"Nós deixamos clara nossa intenção de recorrer. Acreditamos que a sentença não foi adequada e temos um prazo para confirmar isso".

Com isso, a situação da Mercedes começa a entrar sob os holofotes, devido a uma transferência de peças que aconteceu em 06 de janeiro - após os dutos de freio se tornarem uma parte listada no regulamento da FIA.

A investigação chegou a conclusão de que a Mercedes não havia cometido nada de errado no caso. No domingo, Wolff disse que a Mercedes não fez nada de errado no caso.

"Não fizemos nada de errado. Eu acredito que a Racing Point não fez nada de errado. Eu acredito que, caso isso vá ao Tribunal, temos um caso muito sólido. Se alguém acha que fizemos algo de errado, protestem e vamos resolver isso na corte".

