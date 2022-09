BMW não tem interesse em entrar na Fórmula 1

Carregar reprodutor de áudio

Após a finalização dos regulamentos atualizados do motor para 2026, aumentando a quantidade de energia elétrica e obrigando o uso de combustíveis sustentáveis, a Fórmula 1 está sujeita a novos interesses dos fabricantes.

A Audi anunciou no mês passado que entraria na F1 como fabricante de motores a partir de 2026, enquanto a marca irmã do Grupo Volkswagen, Porsche, continua interessada em uma entrada, apesar de sua parceria planejada com a Red Bull ter sido descartada após um fracasso nas negociações. A Honda também está considerando um retorno em 2026, depois de encerrar seu envolvimento com as fábricas no ano passado, mantendo laços técnicos com a Red Bull.

Com a Mercedes já no grid, Audi chegando, Porsche interessada e a marca Volkswagen não mais completando as atividades de automobilismo, isso deixa a BMW como a única grande fabricante alemã remanescente.

Mas em uma entrevista ao site irmão do Motorsport.com, o Motorsport-Total.com, oficiais da BMW deixaram claro que a F1 não era algo em seu radar. Andreas Roos, chefe da BMW M Motorsport, disse que estar ausente da F1 “não era um problema para nós” porque a BMW “definitivamente não estava interessada no momento”.

“Acho que você também precisa ser realista”, disse Roos, que sucedeu o atual chefe da equipe Aston Martin, Mike Krack, como chefe de automobilismo da BMW.

“Você tem um investimento muito alto na Fórmula 1 e, até que isso volte, você precisa ter muito sucesso por muito tempo. Portanto, estamos felizes com o grande buquê de projetos que temos atualmente no automobilismo."

Robert Kubica, BMW Sauber F1.09 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mais recentemente, a BMW desfrutou da presença do fabricante na F1 entre 2000 e 2009, inicialmente trabalhando com a Williams antes de fazer da Sauber sua equipe de fábrica em 2006. A equipe BMW conquistou uma vitória no GP do Canadá de 2008 antes de se retirar da categoria repentinamente no final de 2009.

Embora tenha sido associado a um possível retorno à F1, dado o nível de interesse dos fabricantes nos últimos tempos e a mudança nas regras do motor, a BMW deixou claro que seu foco está no novo programa LMDh. O novo BMW M Hybrid V8 estreará na IMSA no próximo ano antes de expandir para o Campeonato Mundial de Endurance a partir de 2024, quando também retornará para lutar pelas honras gerais nas 24 Horas de Le Mans.

“Já estamos praticamente totalmente na eletrificação e na transformação para eletrificação”, explicou Roos. “LMDh se encaixa perfeitamente lá – e não apenas em 2026, quando a Fórmula 1 seguir nessa direção. Desse ponto de vista, este é o momento certo para fazermos o LMDh agora."

Frank van Meel, CEO da BMW M Motorsport GmbH, reconheceu o valor de marketing e o alcance das corridas na F1, mas disse que a BMW não “pratica automobilismo puramente por razões de marketing”.

“Queremos derivar algo para a série e desenvolver juntos”, disse van Meel.

“É por isso que a LMDh é claramente mais importante para nós do que a Fórmula 1. Está muito longe de nossos produtos da série M, mas também muito longe em termos de tempo com o tema da eletrificação”.

