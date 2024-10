Segundo o jornalista Lawrence Barretto, repórter contratado pela própria Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto segue no radar da Sauber para uma vaga de titular na escuderia suíça na temporada 2025 da categoria. "Por isso a equipe ainda não tomou a decisão final", destaca o correspondente britânico.

Atual campeão mundial da Fórmula 3 e líder da Fórmula 2 neste ano, o piloto do Brasil é um dos concorrentes do atual detentor do assento, Valtteri Bottas, tendo em vista a titularidade do próximo campeonato.

Além de Bortoleto, o finlandês também 'enfrenta' o argentino Franco Colapinto, que vem correndo pela Williams como substituto do norte-americano Logan Sargeant mas não terá vaga no time de Grove em 2025. O alemão Mick Schumacher, ex-Haas e reserva da Mercedes, é outra opção para o time de Hinwil.

Outra alternativa, embora menos 'quente', é a manutenção do atual companheiro de Bottas na Sauber, Zhou Guanyu -- entende-se, porém, que o chinês 'corre bem fora', assim como o júnior francês da Sauber Théo Pourchaire, que foi campeão mundial da F2 na última temporada. De acordo com Barretto, Valtteri e Gabriel têm as maiores chances, com o incumbente em situação contratual melhor que o brasileiro.

Isso porque Gabriel tem vínculo com a McLaren, da qual é piloto júnior desde o fim de 2023. E a Sauber, que vira Audi em 2026, gostaria de contratá-lo em definitivo, não por empréstimo -- além disso, mesmo que o time de Woking emprestasse Bortoleto, o prazo do contrato é apontado como um empecilho.

De todo modo, segundo Barretto, a decisão não foi tomada, com as negociações envolvendo Gabriel ainda em andamento nos bastidores -- Bottas, por sua vez, já teria acertado os termos da renovação com a Sauber, mas segue dependendo do comprometimento definitivo do time com um futuro com o finlandês.

