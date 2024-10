F1: RB avalia Colapinto para 2025 em meio a impasse com Pérez

Substituto do norte-americano Logan Sargeant, demitido no meio da temporada 2024 da Fórmula 1, o piloto da Williams Franco Colapinto, da Argentina, agora surge como opção para a RB em 2025, reporta o jornalista Joe Saward.

O veterano repórter traz o fato em seu blog, afirmando que o Grupo Red Bull está monitorando Colapinto como alternativa para a RB caso um de seus atuais pilotos, o japonês Yuki Tsunoda e o neozelandês Liam Lawson, substitua Sergio Pérez na Red Bull Racing em caso de divórcio entre mexicano e 'RBR'.

Segundo o próprio Saward, Pérez pode inclusive usar o próximo fim de semana, quando se disputa o GP do México, para anunciar sua aposentadoria da F1 no final do ano. Com isso, a marca austríaca teria de promover um dos pilotos da RB, com Lawson sendo o mais cotado -- assim, abriria-se uma vaga na RB.

Neste cenário de ruptura entre 'Checo' e a companhia de energéticos, outro nome é visto como opção à RB caso o 'time A' precise de Lawson -- ou mesmo de Tsunoda. Trata-se do júnior taurino Ayumu Iwasa, japonês que disputa a Super Fórmula Japonesa em 2024 -- além dele, o francês Isack Hadjar, que disputa o título da F2 contra o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team, à esquerda Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Porém, no momento Bortoleto leva vantagem no campeonato de acesso e Franco está cacifado pelas boas performances na Williams, na qual o argentino vem se destacando desde que assumiu o cockpit. Entretanto, o 'hermano' não tem vaga em Grove para 2025 -- os pilotos serão Alex Albon e Carlos Sainz.

Como trunfo, Colapinto tem o discurso do chefe da Williams, James Vowles, que reiteradamente fala das qualidades do sul-americano e manifesta tudo menos oposição à ideia de emprestá-lo -- diferentemente do caso da McLaren com Bortoleto, que tem o interesse da Sauber, mas um empréstimo é mais difícil.

