Com a pole position 'herdada' no GP da Turquia de Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, se igualou a ao francês René Arnoux como piloto que mais vezes (18) largou da posição de honra da categoria sem conquistar um título mundial.

Porém, Bottas levou mais GPs para chegar à marca das 18 poles. Enquanto o finlandês o fez em 171 largadas na categoria máxima do automobilismo, Arnoux 'conquistou' a façanha em 149 largadas. Veja abaixo o top 10, com os brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello:

Pilotos sem título e com mais poles na história da F1:

1. Valtteri Bottas (FIN), 18 (171 largadas)

= René Arnoux (FRA), 18 (149 largadas)

3. Stirling Moss (ING), 16 (66 largadas)

= Felipe Massa (BRA), 16 (269 largadas)

5. Ronnie Peterson (SUE), 14 (123 largadas)

= Rubens Barrichello (BRA), 14 (322 largadas)

7. Jacky Ickx (BEL), 13 (114 largadas)

= Juan Pablo Montoya (COL), 13 (94 largadas)

= Mark Webber (AUS), 13 (215 largadas)

10. Gerhard Berger (AUT), 12 (210 largadas)

= David Coulthard (ESC), 12 (246 largadas)

F1 2021: Bottas HERDA POLE, Hamilton larga em 11º e Verstappen sai de 2º na Turquia

