Valtteri Bottas está confiante que pode voltar para o grid titular da Fórmula 1 e afirmou que, se tiver a oportunidade de retornar ao grid no próximo ano, a Mercedes não o impedirá de fazê-lo, nem o impedirá de fazer um possível retorno neste ano.

Como a Sauber não prorrogou seu contrato, o piloto finlandês definitivamente terá que passar esta temporada no banco. Como resultado, Bottas retornou à Mercedes, onde correu de 2017 a 2021 e com quem venceu todas as dez corridas de sua carreira, mas como reserva.

Embora o papel não seja o que ele esperava, ele agora aceitou sua posição e trabalhará para ajudar a equipe a voltar ao grid permanentemente em 2026.

Também é possível que ele tenha que se mudar para a Mercedes ou para uma das equipes parceiras, como a Williams ou a McLaren, durante a temporada, já que há rumores de que ele será o terceiro piloto da equipe.

"Acho que nós dois sabemos, eu e a equipe, que tem de haver algum tipo de... algum tipo de dinâmica. É claro que estou totalmente comprometido com o ano, estou dando tudo de mim e tentando ajudar a equipe o máximo que posso. Mas se houvesse uma oportunidade de correr, duvido que a equipe me impediria", disse Bottas à Sky F1.

"Vamos ver. Vamos primeiro fazer corrida por corrida, começar a temporada e depois veremos o que a temporada traz e o que 2026 traz".

A melhor chance de retorno de Bottas seria certamente a Cadillac do próximo ano, mas muitos já estão disputando o assento da escuderia americana.

Apesar disso, o finlandês disse no ano passado que houve algumas conversas mais brandas entre os dois, então perguntaram a ele novamente qual era a situação nessa frente.

"Acho que eles estão muito ocupados no momento, montando a equipe, a gerência e tudo o mais. Então, por enquanto, não há nada. Ainda é muito cedo para isso e depois veremos", conclui.

