Bottas supera rivais de peso é é campeão de rali em Paul Ricard

O vice-campeão mundial de Fórmula 1 de 2019, Valtteri Bottas, conquistou sua primeira vitória numa competição de rali ao ser campeão da edição deste ano do Rallycircuit Cote d'Azur, em Paul Ricard. O piloto da Mercedes participou da competição guiando um Citroen DS3 WRC.

Bottas foi um dos cinco participantes em máquinas com especificações do WRC (Campeonato Mundial de Rali). O finlandês liderou cinco das nove etapas disputadas e terminou o evento 50s à frente do rival mais próximo, o piloto do Campeonato Europeu de Ralis Robert Consani que guiou um Skoda Fabia R5.

Consani manteve uma liderança estreita após a corrida de abertura, mas Bottas assumiu a frente após a segunda etapa e aumentou sua liderança metodicamente a partir daí.

Veja imagens do finlandês em Paul Ricard:

Galeria Lista Valtteri Bottas pilotando um Citroën DS3 WRC 1 / 5 Foto de: Morgan Mathurin Valtteri Bottas 2 / 5 Foto de: Morgan Mathurin Valtteri Bottas pilotando um Citroën DS3 WRC 3 / 5 Foto de: Morgan Mathurin Valtteri Bottas pilotando um Citroën DS3 WRC 4 / 5 Foto de: Morgan Mathurin Valtteri Bottas pilotando um Citroën DS3 WRC 5 / 5 Foto de: Morgan Mathurin

Na penúltima etapa, o piloto da Mercedes na F1 estava com a vitória praticamente garantida. EEle dobrou a vantagem sobre Consani em uma corrida de 24 km disputada em várias voltas num traçado alternativo do circuito de Paul Ricard.

O companheiro de Consani, Dorian Boccolacci, ex-piloto júnior da Lotus e ex-piloto de Fórmula 2, subiu ao pódio na terceira posição, à frente do piloto de GT Simon Gachet que pilotou um Citroen C3 R5.

O ex-piloto da Citroen no WRC, Stephane Lefebvre, conquistou vitórias em duas das nove etapas da competição guiando um Porsche 911 GT3 Cup. Ele ficou atrás de Gachet, em quinto lugar na classificação geral.

Veja Bottas guiando o carro da Citroen durante uma bateria de testes na França:

