Após a conclusão do campeonato de 2019 da Fórmula 1, os testes de pós-temporada já começaram em Abu Dhabi e o finlandês Valtteri Bottas voltou a colocar a Mercedes na ponta, registrando o tempo de 1min37s124.

Com o giro, o vice-campeão ficou oito décimos à frente do rival alemão Sebastian Vettel, que marcou 1min37s991 a bordo da Ferrari. O terceiro colocado foi o russo Daniil Kvyat, que fez sua melhor volta em 1min38s183 com a Toro Rosso.

Na sequência, apareceu o mexicano Sergio Pérez, que registrou 1min38s434 com a Racing Point. Quem completou os cinco mais rápidos no pomposo circuito de Yas Marina foi o francês Romain Grosjean, marcando 1min38s526 com a Haas.

O sexto foi o britânico Lando Norris, que colocou a McLaren à frente da Red Bull, pilotada nesta terça-feira pelo holandês Max Verstappen. Na oitava colocação, veio o francês Esteban Ocon, que volta ao grid da F1 com a Renault após ser reserva da Mercedes em 2019.

Campeão da Fórmula 2 em 2018 e piloto da Williams, o britânico George Russell terminou em nono. Quem completou o top-10 foi o campeão de 2007, o finlandês Kimi Raikkonen, que teve problemas com a Alfa Romeo. Hexa em 2019, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, não participa dos testes em Abu Dhabi.

Galeria Lista 1º Lewis Hamilton: 413 pontos, 11 vitórias, 17 pódios, 5 poles, 6 voltas mais rápidas e 511 voltas lideradas 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º Valtteri Bottas: 326 pontos, 4 vitórias, 15 pódios, 5 poles, 3 voltas mais rápidas e 185 voltas lideradas 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3º Max Verstappen, 278 pontos, 3 vitórias, 9 pódios, 2 poles, 3 voltas mais rápidas e 156 voltas lideradas 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º Charles Leclerc: 264 pontos, 2 vitórias, 10 pódios, 7 poles, 4 voltas mais rápidas e 246 voltas lideradas 4 / 20 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini 5º Sebastian Vettel: 240 pontos, 1 vitória, 9 pódios, 2 poles, 2 voltas mais rápidas e 160 voltas lideradas 5 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 6º Carlos Sainz Jr: 96 pontos, 1 pódio (3º no Brasil) 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 7º Pierre Gasly: 95 pontos, 1 pódio (2º no Brasil) e 2 voltas mais rápidas 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º Alex Albon: 92 pontos, 4º lugar (Japão) 8 / 20 Foto de: Tomohiro Yoshita 9º Daniel Ricciardo: 54 pontos, 4º lugar (Itália) 9 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 10º Sergio Perez: 52 pontos, 6º lugar (Azerbaijão e Bélgica) 10 / 20 Foto de: Erik Junius 11º Lando Norris: 49 pontos, 6º lugar (Bahrein e Áustria) 11 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 12º Kimi Raikkonen: 43 pontos, 4º lugar (Brasil) 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º Daniil Kvyat: 37 pontos, 1 pódio (3º na Alemanha) 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 14º Nico Hulkenberg: 37 pontos, 5º lugar (Itália) 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 15º Lance Stroll: 21 pontos, 4º lugar (Alemanha) 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º Kevin Magnussen: 20 pontos, 6º lugar (Austrália) e 1 volta mais rápida em Singapura 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 17º Antonio Giovinazzi: 14 pontos, 5º lugar (Brasil) e 4 voltas lideradas (Singapura) 17 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 18º Romain Grosjean: 8 pontos, 7º lugar (Alemanha) 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 19º Robert Kubica: 1 ponto, 10º lugar (Alemanha) 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 20º George Russell: 0 ponto, mas superou o companheiro em todas as classificações 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Os dois 'forasteiros' das atividades desta terça-feira ficaram nas duas últimas posições: o indonésio Sean Gelael, que terminou em 11º com a Toro Rosso, e o israelita Roy Nissany, que ficou na lanterna com a Williams.

Os testes de pós-temporada continuam nesta quarta-feira, último dia de atividades da F1 em 2019, novamente no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. As atividades têm como foco a preparação dos pneus da Pirelli para a temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Cada equipe tem 10 conjuntos de pneus para usar em cada dia do teste, com uma mistura de compostos de 2019 e a controversa borracha de 2020, que enfrenta críticas de pilotos e escuderias, ainda precisando de confirmação por parte da FIA.

Tabela de tempos do 1º dia de testes de pós-temporada da F1 em Abu Dhabi: