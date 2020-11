Nico Hulkenberg disse que se mantém em contato "com quem importa" para conseguir uma vaga na Fórmula 1 para a próxima temporada, embora acredite que "vai demorar um pouco" até que haja uma definição.

O piloto alemão ficou sem lugar no grid deste ano, mas se destacou pela Racing Point quando substituiu Sergio Pérez nas etapas de Silverstone e Lance Stroll em Nurburgring e se tornou uma opção atraente para 2021.

O alemão foi citado como uma possível opção para a Red Bull caso a equipe decida substituir Alex Albon, sendo "Checo" Pérez o outro candidato à vaga.

Na noite de segunda-feira, Hulkenberg estava no ServusTV, o canal austríaco de propriedade da Red Bull, e foi informado de que sua presença geraria rumores sobre seu futuro. O piloto de 33 anos então respondeu com seu característico tom humorístico.

"Sim. Na verdade, ontem assinei um novo contrato. E é claro que espero um bom retorno no futuro", disse ele brincando, antes de ficar sério: "Não há mais nada a relatar. Está muito calmo no momento. As reportagens (na mídia) acalmaram um pouco, e acho que vai demorar um pouco antes que haja uma decisão".

Questionado sobre se ele ligava para os chefes das equipes de Fórmula 1 todas as semanas, Hulkenberg respondeu: "Aproveitei minhas duas chances ao máximo. Não estou ativamente envolvido, mas é claro que estou em contato com as pessoas que importam";

Na semana passada, na Turquia, Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que o fato de o grid estar praticamente definido para 2021 dá a sua equipe tempo antes de decidir o que fazer com Albon.

"Estou muito relaxado. Está fora do meu controle. É por isso que estou esperando. E, claro, espero que eu tenha uma chance. Estaria muito motivado e ansioso para aproveitá-la. Mas precisamos de um pouco de paciência até a decisão final ”, concluiu.

