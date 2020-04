Rush: No Limite da Emoção (Rush, 2013) 1 / 14 A história da rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt é uma das mais conhecidas da história da Fórmula 1 e a disputa entre os dois pilotos na temporada de 1976 é a base para esse filme. Com Chris Hemsworth no papel de Hunt e Daniel Brühl como Lauda, o longa foi bem recebido pelos fãs, pela crítica e pelo próprio Niki Lauda, que na época do lançamento afirmou ter ficado muito impressionado pelo resultado final. Entre os episódios retratados por Rush estão o acidente de Niki Lauda em Nürburgring e o processo de recuperação do piloto austríaco e o GP do Japão, palco da final da temporada, debaixo de muita chuva. Rush chegou a ser indicado para vários prêmios, incluindo o Globo de Ouro em Melhor Filme de Drama e Melhor Ator Coadjuvante para Daniel Brühl.

Grand Prix (1966) 2 / 14 Mas, antes de Rush, outro filme já havia feito história tendo a Fórmula 1 como cenário: Grand Prix. O filme conta a história de quatro pilotos durante uma versão fictícia da temporada de 1966 da Fórmula 1. À época do lançamento, Grand Prix teve uma ótima recepção com a crítica, que elogiou principalmente as cenas de corrida. Este é, até hoje, o único filme sobre automobilismo a ganhar uma estatueta do Oscar. Neste caso, três, Melhor Efeitos Sonoros, Melhor Som e Melhor Montagem.

As 24 Horas de Le Mans (Le Mans, 1971) 3 / 14 Estrelado por um ator que conhecia muito bem o mundo do automobilismo, Steve McQueen, o longa conta a história de Michael Delaney, em sua tentativa de ganhar a maior prova do automobilismo mundial. O filme traz imagens reais da edição de 1970 das 24 Horas de Le Mans, que foram gravadas para ilustrar a ação na pista. Nesta edição, McQueen tentou correr as 24 Horas com um Porsche, tendo como companheiro de equipe o tricampeão de F1 Jackie Stewart, mas seu pedido não foi aceito.

Dias de Trovão (Days of Thunder, 2000) 4 / 14 Estrelado por Tom Cruise, Dias de Trovão conta a história do jovem piloto Cole Trickle, que tenta se firmar no competitivo grid da Nascar e mostra cenas em algumas das pistas mais conhecidas dos Estados Unidos, como Daytona e Charlotte. O personagem de Tom Cruise foi inspirado em duas lendas da categoria: enquanto seu nome é uma homenagem a Dick Trickle, a caracterização de Cole foi inspirada em Tim Richmond. O filme traz ainda a participação especial de pilotos da Nascar como Rusty Wallace, Neil Bonnett e Harry Gant. Em 2014, o diretor Quentin Tarantino listou Dias de Trovão como seu filme favorito sobre automobilismo, batendo Grand Prix e As 24 Horas de Le Mans.

Carros (Cars, 2006) 5 / 14 Uma dica de filme para assistir em família, Carros conta a história de Relâmpago McQueen, um carro novato que disputa o título da Copa Pistão contra um piloto veterano e outro trapaceiro. Durante sua viagem para a Califórnia, onde seria disputada a etapa final da Copa, McQueen vai parar em uma pequena cidade chamada Radiator Springs, correndo o risco de não conseguir chegar a tempo da prova. A animação da Pixar foi indicada ao Oscar de Melhor Animação.

1: A Vida no Limite (1: Life on the Limit, 2013) 6 / 14 Passando para os documentários, abrimos com um que trata de uma das eras mais reverenciadas da história da Fórmula 1, mas também uma das mais mortais: o período entre os anos 60 e 90, quando vários pilotos sofreram acidentes fatais durante eventos do mundial. Narrado pelo ator Michael Fassbender, o documentário, que fala sobre a evolução da segurança na principal categoria do automobilismo mundial, conta com entrevistas de diversos pilotos e pessoas envolvidas com o mundo da F1 como Emerson Fittipaldi, Bernie Ecclestone, Niki Lauda e Michael Schumacher

Jackie Stewart: O Fim de Semana de um Campeão (Weekend of a Champion, 1972) 7 / 14 O documentário, de 1972, tem uma história curiosa. Dirigido por Roman Polanski e Frank Simon, o filme mostra os esforços do tricampeão mundial Jackie Stewart para vencer o GP de Mônaco de 1971. Após uma primeira exibição em 1972, o filme deixou de ser exibido por 40 anos, até Polanski restaurar o filme e relançar em 2013

Hitting the Apex - A Curva Perfeita (Hitting the Apex, 2015) 8 / 14 Saindo um pouco das categorias de quatro rodas para a de duas, Hitting the Apex: a Curva Perfeita foca em seis pilotos do mundo da MotoGP, acompanhando suas performances entre as categorias do mundial: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez, Casey Stoner e Marco Simoncelli. O documentário mostra os bastidores da categoria, sem omitir detalhes, e fala sobre os perigos e desafios enfrentados pelos pilotos, que vão além de seus próprios limites em busca da melhor performance.

Jornada a Le Mans (Journey to Le Mans, 2014) 9 / 14 Com narração de Sir Patrick Stewart, o documentário conta a história da equipe Jota Sport e sua tentativa de ganhar as 24 Horas de Le Mans de 2014 na categoria LMP2. O filme foca no dono da equipe, Simon Dolan e os pilotos Oliver Turvey e Harry Tincknell

Senna (2010) 10 / 14 Um dos documentários mais conhecidos pelo público brasileiro, o filme fala sobre a vida de Senna até a sua morte no GP de Ímola de 1994. Dirigido por Asif Kapadia, ganhador do Oscar de Melhor Documentário por "Amy", Senna foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, chegando a vencer o prêmio de Melhor Documentário na premiação da Academia Britânica de Cinema, equivalente ao Oscar no país

Le Mans: Paixão pelo Desafio (Le Mans: Racing is Everything, 2017) 11 / 14 Antes de Drive to Survive, outra série documental sobre automobilismo já havia chegado aos serviços de streaming no Brasil. Em 2017, a Amazon Prime divulgou a série "Le Mans: Paixão pelo Desafio". Em seis episódios de 30 minutos cada, a produção relembra como foi a edição de 2015 das 24 Horas de Le Mans de diversos pilotos e equipes, como o do piloto da Nissan, Jann Mardenborough, ex-gamer, e Mark Webber, piloto da Porsche

Le Mans 1955 (2019) 12 / 14 Ford vs. Ferrari não foi o único filme de 2019 a retratar um episódio clássico das 24 Horas de Le Mans. Mas, diferente do longa, esta animação mostra um dos momentos mais tristes da história da corrida: a edição de 1955, quando uma batida envolvendo o carro de Pierre Levegh, da Mercedes e Lance Macklin, da Austin-Healey, terminou com a morte de 84 espectadores e deixando outros 120 feridos. O curta, com 15 minutos de duração, conta a história do ponto de vista do companheiro de Levegh no carro número 20, o americano John Fitch. O curta está disponível no YouTube

Ford V. Ferrari 13 / 14 Foto de: Motor1 O filme conta a história de uma equipe excêntrica e determinada de engenheiros e designers estadunidenses, liderada pelo visionário automotivo Carroll Shelby e seu motorista britânico Ken Miles, que são despachados por Henry Ford II e Lee Iacocca com a missão de construir o Ford GT40, um novo carro de corrida com potencial para finalmente derrotar a sempre dominante equipe da Ferrari na corrida das 24 Horas de Le Mans de 1966, na França.