A Ferrari não encontra o caminho certo. A equipe italiana não conta nem com o terceiro melhor carro do grid neste ano e, após um início de temporada negativo onde só conquistou dois pódios em circunstâncias excepcionais com Charles Leclerc, procedeu a uma reestruturação.

O destaque foi a criação de um departamento de desenvolvimento de performance, supervisionado pelo chefe de aerodinâmica Enrico Cardile e que contará com a experiência do lendário Rory Byrne, protagonista da época de ouro da Ferrari e Schumacher.

Para o polêmico Flavio Briatore, o problema da Ferrari é a falta de liderança: "Uma equipe sem chefe de equipe é como um exército sem capitão", explicou o italiano, que comandou a Renault em seus títulos mundiais neste século, em 2005 e 2006.

“O 'chefe de equipe' é quem guia o caminho e vai marcando esse caminho. O chefe de equipe deve ter pessoas que o sigam, deve conhecer a equipe, os engenheiros, e saber geri-los”.

“O chefe de equipe é essencial e na Ferrari há uma anomalia, porque o diretor técnico de repente virou chefe de equipe (Mattia Binotto) e eles deixaram de ter um coordenador técnico e passaram a ter um chefe de equipe que não era bom.”

Embora Binotto garanta que as últimas mudanças lhe dão fôlego para se concentrar mais no trabalho e menos na aerodinâmica, Briatore lamenta a filosofia das últimas temporadas da Ferrari.

“Tem gente que sempre segue o caminho difícil, os caminhos mais complicados. E no momento, a Ferrari também está percorrendo as estradas mais difíceis que existem”, disse.

A escuderia italiana completará neste ano 12 temporadas sem ganhar o Campeonato Mundial de Pilotos e 11 sem vencer o título entre os construtores, e ninguém confia neles para 2020. As casas de apostas online da Fórmula 1 pagam 301 para 1 caso o título seja conquistado por Leclerc e 501 para 1 caso Vettel vença, enquanto pagam 41 euros por euro apostado na vitória do monegasco no próximo GP da Espanha e 126 do alemão.

Desde 2007, a Ferrari teve pilotos campeões como Fernando Alonso e Sebastian Vettel e nenhum alcançou a glória na Fórmula 1 com a equipe italiana.

"A Ferrari tem negócios importantes, tem um nome espetacular, qualquer piloto gostaria de dois ou três anos de sua carreira para pilotar pela Ferrari. Mas aí você olha a pista e a Ferrari tem tido problemas há anos. Eles tiveram pilotos geniais e apesar disso não ganharam nada", refletiu Briatore.

“Tem que haver uma razão e a razão neste caso é que a Ferrari não tem uma liderança clara na equipe”.

“E quando não há um líder claro, a equipe não rende. Uma equipe deve estar em todos os sentidos, deve todos empurrar na mesma direção, mas deve haver alguém que marque essa direção a seguir. Se a direção for indicada por três, quatro ou cinco pessoas, os resultados são o que são”.

O ruim para a Ferrari, disse Briatore, é o 'curto prazo' da F1, onde toda semana há um 'teste' para passar e isso os deixa suspensos repetidas vezes: “Na F1, ao contrário de outras empresas, os resultados se tem todas as semanas. O Google oferece a você todos os anos, mas temos um 'julgamento' todas as semanas”.

"Neste momento, a Ferrari não é realmente Ferrari", concluiu o campeão com a Benetton e Schumacher e outras duas com a Renault e Alonso.

