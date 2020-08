Depois de duas corridas fora, os GPs da Grã-Bretanha e dos 70 Anos, o mexicano Sergio Pérez já tem o retorno confirmado à Fórmula 1. O piloto da Racing Point participará do GP da Espanha, que acontece neste fim de semana em Barcelona, após apresentar um teste negativo para Covid-19.

O mexicano foi diagnosticado antes da primeira prova de Silverstone e foi colocado em isolamento. Apesar de ter cumprido o período de quarentena, voltou a testar positivo na semana passada, e acabou ficando de fora das duas provas.

A Racing Point convocou Nico Hulkenberg para correr em seu lugar na prova, mas tinha "99% de certeza" de que Pérez correria na Espanha. A confirmação do retorno veio na manhã desta quinta, quando os pilotos tem atividades com a imprensa em Barcelona.

O retorno de Pérez acontece em um momento na qual a equipe está envolta em polêmicas na F1, desde a questão do protesto, com diversas equipes e a própria Racing Point entrando com recursos, levando o caso ao Tribunal Internacional de Recursos da FIA, até a própria situação envolvendo Pérez e Vettel, com a possível contratação do tetracampeão no lugar do mexicano para 2021.

TELEMETRIA: Os bastidores quentes do GP da Espanha com participação de Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?