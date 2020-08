Stoffel Vandoorne voltará ao papel de piloto reserva da McLaren na Fórmula 1, começando pelo GP da Espanha, após a conclusão da temporada da Fórmula E.

A McLaren não tem um piloto reserva formalmente nomeado dentro de sua equipe para apoiar os pilotos em tempo integral, Lando Norris e Carlos Sainz Jr., em vez disso, mantém um acordo para compartilhar os reservas da Mercedes, caso necessário.

Mas a equipe foi forçada a chamar o ex-piloto da Force India e atual comentarista da Sky Sports, Paul di Resta, para ser seu piloto reserva para o GP de 70 Anos no último fim de semana.

Isso porque o reserva da Mercedes, Vandoorne, estava em Berlim correndo na Fórmula E, enquanto Esteban Gutierrez não era mais elegível para competir na F1.

Gutierrez foi considerado como substituto de Sergio Pérez na Racing Point em Silverstone, mas se descobriu que ele deve completar 300 quilômetros em um carro de F1, já que já se passaram mais de três anos desde seu último GP.

Di Resta passou por um ajuste de assento na fábrica da McLaren no carro MCL35 para o caso de ser solicitado como substituto de última hora, assim como foi para a Williams no GP da Hungria de 2017, quando Felipe Massa adoeceu.

A McLaren agora confirmou que retornará ao seu acordo anterior com a Mercedes no GP da Espanha deste fim de semana, já que Vandoorne estará disponível mais uma vez.

“No momento, nossa consideração é que temos um acordo com a Mercedes sobre o uso de seu piloto reserva, caso haja necessidade de nosso lado,” explicou o chefe da equipe Andreas Seidl.

“O que foi especial [no último] fim de semana é que Stoffel Vandoorne simplesmente não estava disponível porque está participando da Fórmula E.

“Mas com o Stoffel disponível novamente a partir de Barcelona, ​​essa é a nossa direção principal.”

Vandoorne foi produto do programa júnior da McLaren e correu pela equipe em 2017 e 2018.

Depois de deixar a McLaren, Vandoorne se juntou à Mercedes em sua equipe de Fórmula E e assumiu um papel de piloto reserva no projeto de F1 da marca alemã.

A segunda temporada de Vandoorne na Fórmula E chegará ao fim nesta quinta-feira em Berlim, depois disso ele viajará para Barcelona para ficar de prontidão pela Mercedes e McLaren.

