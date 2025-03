George Russell revelou quem ele acha que é a equipe "mais forte" após os testes de pré-temporada de 2025 da Fórmula 1, no Bahrein, na semana passada.

Faltando pouco mais de uma semana para a primeira etapa da temporada 2025 da F1, na Austrália, o piloto britânico acha que a McLaren parece ser "de longe a mais forte".

"Não acho que nenhum de nós tenha um carro que seja potencialmente capaz de bater a McLaren", explicou Russell, em entrevista à BBC Sport. "A McLaren, sem dúvida, parece ser de longe a mais forte. Especialmente seu ritmo de corrida parece bastante impressionante".

A equipe papaia comemorou o título de construtores em 2024 após uma intensa batalha com a Red Bull e a Ferrari, marcando a primeira vez que a equipe de Woking conquistou o campeonato desde 1998.

Tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri garantiram suas primeiras vitórias na F1 nos GPs de Miami e da Hungria, respectivamente. Após o sucesso do ano passado, a McLaren deve ser uma forte candidata em 2025.

Apesar de seu forte desempenho em 2024, a McLaren está levando o MCL39 em uma direção ligeiramente diferente este ano, algo que o CEO Zak Brown descreveu como um "risco corajoso".

"Estamos indo para o próximo ano com força total", explicou ao Motorsport.com no final da temporada de 2024".

"Acho que estamos com uma mentalidade diferente agora em termos de confiança da equipe e da quantidade de coragem que a equipe está preparada para assumir no desenvolvimento do carro do próximo ano".

"A equipe não está dizendo: 'vamos apenas ajustar um pouco aqui e ali. O carro está muito bom'. Temos algumas coisas no carro do ano que vem que são do tipo 'risco corajoso'".

"Acho que você só chega à frente se tentar vencer todo mundo, ao contrário da mentalidade que tínhamos quando começamos este ano, que era do tipo 'vamos ser tão bons quanto eles'. A mudança de mentalidade agora é: 'vamos vencer todo mundo'".

A Mercedes, por outro lado, terminou em quarto lugar, atrás da Red Bull, em 2024. A equipe baseada em Brackley está indo para 2025 com uma mudança na formação de pilotos depois que Lewis Hamilton decidiu se separar da equipe e ir para a Scuderia.

Depois de algum tempo para explorar suas opções, a Mercedes optou por contratar o piloto novato Andrea Kimi Antonelli. Falando sobre seu novo companheiro de equipe, Russell comentou:

"Ele é um ótimo garoto. Ele é muito jovem, mas é um cara muito legal. Super-rápido, é claro".

"Ele está sendo jogado no escuro, o que será um grande desafio. Mas, em termos de velocidade bruta, acho que você não pode questioná-la. E haverá uma nova dinâmica interessante".

