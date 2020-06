Brundle: saída de Vettel da Ferrari deve fazer ele "voar" em 2020

Com o anúncio da saída de Sebastian Vettel da Ferrari no final de 2020, muitos acreditam que isso pode deixar o tetracampeão desmotivado para a temporada da Fórmula 1 a frente. Mas para o ex-piloto e comentarista Martin Brundle, a situação deve ser a oposta.

Brundle, que atualmente trabalha como comentarista da emissora britânica Sky Sports F1, acredita que a situação pode ajudar ele a crescer.

"Acho que Vettel poderá voar, para ser honesto", disse Brundle em uma coletiva. "No passado, ele deu pouca atenção a ordens de equipe envolvendo ele e Webber na Red Bull e ele e Leclerc na Ferrari".

"Ele não vai ter interesse em cumprir isso não? Ele vai estar andando para ele. Não haverá dúvida sobre isso. E se ele quiser ficar na F1? Acho que ele quer. Ele vai querer correr como piloto da Renault? Acho que teremos que esperar".

"Mas acho que ele será superior. Não acho que ele perdeu velocidade. Ele pode ter perdido um pouco da noção em embates próximos, mas acho que será algo fascinante. Claramente a Ferrari irá favorecer o seu futuro, Leclerc, mas muitos diriam que isso já aconteceu no ano passado de qualquer jeito".

Brundle admite que pode ter uma certa estranheza no trabalho interno da Ferrari com a saída de Vettel, mas acredita que isso possa ser relevado devido ao calendário.

"Você entra na garagem e é meio que uma persona non grata, porque eles não querem que você saiba nada referente ao próximo ano caso vá para outra equipe", acrescentou. "São pequenas coisas. As pessoas olham para o outro lado. Você está de saída".

"Você não tem isso quando está chegando na equipe. Você aparece na fábrica e é algo animador, porque todos estão felizes em te ver. Você tem o ajuste do assento, o papo é sobre o potencial e o futuro".

"Quando você está saindo, é meio desconfortável. E você precisa lidar com isso Acho que como as corridas devem vir com tudo, isso será amenizado".

"Então... eu acho que Seb deverá voar. Mas onde ele vai em seguida? Ou se ele quer ir para algum lugar? Ele está satisfeito com quatro títulos em mãos? Ele tem sua família. Será que ele vai querer ir para uma equipe fora do Top 3? Teremos que ver. E se ele ainda tem a paixão e a motivação, eu suspeito que ele vai querer continuar".

Raio-X de Hamilton: veja a metamorfose e as histórias inéditas do maior piloto da F1 na atualidade

PODCAST: F1 pronta para volta! Sérgio Sette Câmara explica como será protocolo detalhado