Button duvida que Alonso esteja interessado em voltar à F1 pela Renault

Após a confirmação da mudança de Daniel Ricciardo para a McLaren na temporada 2021, Fernando Alonso foi associado a um possível retorno à F1 pela Renault no próximo ano.

O espanhol não corre na F1 desde o final de 2018 e recentemente disse que sabia "mais ou menos" como estavam seus planos para 2021.

Seria a terceira passagem de Alonso na Renault, que foi a equipe que conquistou seus dois títulos na F1, em 2005 e 2006, embora hoje seja uma equipe que não conseguiu terminar no pódio desde que recomeçou como equipe, em 2016.

O campeão mundial de F1 de 2009, Jenson Button - que fez parceria com Alonso na McLaren em 2015 e 2016 - duvida que o espanhol esteja interessado em se juntar à Renault enquanto a equipe não seja capaz de lutar na parte frente do grid.

"Acho que se a Renault estivesse perto da frente e ele pudesse ver que em 2021 ou 2022 há chances de pódios e vitórias, acho que ele pegaria essa chance", disse Button para a Sky Sports F1.

"Mas acho que será um processo mais longo. Provavelmente serão mais de quatro anos. Ele não tem esse tempo e não está disposto a dedicar esse tempo.”

"Só não tenho certeza se essa é a oportunidade certa para ele. Acho que se ele pudesse entrar em uma das três melhores equipes, é claro, ele aproveitaria a chance, porque ele pode mostrar sua velocidade."

"Ele não o perdeu o talento aos 38 anos. Mas construir uma equipe novamente por três ou quatro anos? Não acho que Fernando esteja procurando por isso."

Alonso se afastou da F1 no final de 2018 para buscar outros interesses, vencendo as 24 Horas de Le Mans duas vezes e vencendo o título do WEC com a Toyota.

Ele se recusou a fechar a porta em um possível retorno à F1, mas disse que queria ver o grid se tornar mais competitivo sob os novos regulamentos que agora estão ​​para chegar em 2022.

O ex-chefe da Renault, Flavio Briatore, disse nesta semana que acreditava que Alonso havia se "desintoxicado" durante seu tempo fora do esporte, e agora estava pronto para um retorno.

