Button participará de corrida virtual da Fórmula 1 na Austrália

O campeonato virtual da Fórmula 1, criado para manter os fãs da categoria entretidos durante a pandemia do coronavírus, acaba de ganhar um reforço de peso: trata-se de Jenson Button, o primeiro campeão mundial a participar da iniciativa.

O britânico, que conquistou seu título da F1 em 2009 pela Brawn, estará presente na corrida virtual a ser realizada no próximo fim de semana no circuito de Melbourne, na Austrália. A prova 'substitui' aquela que seria a etapa de abertura da temporada 2020, cancelada pelo Covid-19.

Além de Button, outras estrelas que já passaram pelo grid da categoria e outras que ainda estão por lá são algumas das atrações confirmadas. Os destaques são o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, o tailandês Alex Albon, da Red Bull, e o britânico Lando Norris, da McLaren.

Quem também participará da prova - e de todo o campeonato de eSports da F1 - é Pietro Fittipaldi. Neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, o brasileiro é piloto de testes e desenvolvimento da Haas e correrá pela equipe norte-americana no torneio.

Outros nomes também confirmadas são Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo, e o canadense Nicholas Latifi, novo piloto da Williams para a temporada 2020. O time de Grove, aliás, também terá o britânico George Russell como um de seus representantes.

A corrida virtual da F1 também terá duas participações especiais neste fim de semana: o ex-piloto inglês Johnny Herbert, que correu na categoria entre 1989 e 2000, e o astro britânico de cricket Ben Stokes.

A prova ocorre neste domingo, às 16h, e será transmitida nos canais oficiais da F1. Assim como na etapa inaugural, no Bahrein, haverá um treino classificatório e uma corrida, com 50% da distância original de um GP real, aproximadamente 150 km de distância percorrida.

