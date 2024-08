Ayrton Senna é um dos maiores nomes da Fórmula 1 e em 2024 completou 30 anos desde sua morte após o acidente de Ímola, na Itália, em 1994. Para celebrar a carreira do piloto, serão exibidos no Silverstone Festival os carros que marcaram a vida do brasileiro.

Entre eles, estarão disponíveis os dois modelos de rali pilotados por Senna em 1986. Os modelos Ford Sierra RS Cosworth e MG Metro 6R4 ficarão expostos e remontam o dia que o brasileiro deu uma chance a outra categoria de automobilismo.

O evento aconteceu no País de Gales e teve um pouco de convencimento por parte do jornalista Russell Bulgin, que trabalhava para a revista Cars and Conversions. À época, Ayrton não se sentia atraído pelo rali, pois sentia que era mais perigoso que a F1.

38 anos depois deste dia, os dois carros se reúnem mais uma vez. Os veículos foram encontrados com suas pinturas originais e ficarão expostos para os mais de 100 mil espectadores.

Foto de: Divulgacao

O piloto Phil Collins, que era o dono do RS Cosworth do Brooklyn Motorsprot, contou que se lembra bem da data e do evento que pôde se encontrar com Senna.

"Eu disse a ele para não usar linhas de corrida de circuito e para enfiar o nariz no estreito, mas ele fez uma curva ampla como se estivesse se aproximando de uma curva em Silverstone, acabou no cascalho e escorregamos para a vala".

"Ele foi muito humilde e pediu desculpas e, depois disso, foi um aluno perfeito. Na verdade, enquanto ele era um novato completo, em poucas voltas tudo se tornou poesia em movimento. A velocidade com que ele aprendeu foi realmente impressionante, com o controle de seu carro ele era muito natural".

Ayrton Senna no Rally Foto de: Divulgacao

"Depois de trabalhar com ele, percebi que havia um lado diferente do grande homem do que é frequentemente retratado na mídia. Ele era um cara absolutamente adorável e nada parecido com um superstar", relembrou Colins.

À época, Senna declarou que sua experiência com o rali foi o "melhor dia" que ele teve na Grã-Bretanha e disse se divertiu muito aprendendo novas habilidades em outra categoria de automobilismo.

"Para me divertir, foi provavelmente o melhor dia que já tive em Inglaterra. Foi muito mais emocionante do que eu esperava. Muito mais envolvente. Não senti o tempo passar. Passou tão rápido porque descobri, aprendi cada vez mais e acelerei cada vez mais. Foi muito emocionante sentir o carro no ar e depois bater no chão. Algo que nunca tinha experimentado antes num carro de estrada", declarou à Cars and Conversions.

O Ford Sierra RS Cosworth e o MG Metro 6R4 serão exibidos ao lado de outros 25 veículos que fizeram parte da vida e carreira de Senna. O evento será um dos mais completos com o acervo do brasileiro.

