O projeto para a realização de um GP de Fórmula 1 na Tailândia parece ter perdido muita força nos últimos dias, devido à turbulência política que o país enfrenta, levando inclusive ao afastamento do primeiro-ministro.

No caso dos projetos de novas corridas para o calendário da F1, tradicionalmente a solicitação é feita pelos potenciais promotores locais em parceria com as autoridades da cidade, estado ou país e, quando estes deixam seus caros, os planos acabam sendo arquivados.

Nos últimos anos, vimos diversos exemplos do tipo, como o Vietnã, que tinha tudo para fazer sua etapa de estreia em 2020. Com a chegada da pandemia, a prova foi adiada e, mesmo com a construção do circuito bastante avançada, acabou saindo do calendário oficialmente devido à perda do apoio político.

No começo do ano, surgiram fortes rumores de que a Tailândia poderia entrar no calendário da F1 em um futuro próximo. O então primeiro-ministro do país, Srettha Thavisin, chegou a se reunir com o CEO Stefano Domenicali em maio, durante o GP da Emilia Romagna, para discutir a realização da prova em um circuito de rua em Bangkok.

Porém, agora surge a informação de que Thavisin foi afastado após decisão judicial, com apoio militar, por violação de conduta ética, menos de um ano após assumir o cargo. Paetongtarn Shinawatra foi eleita a nova primeira-ministra, sendo a mais jovem a ocupar a função, com apenas 37 anos.

Domenicali tinha uma visita marcada ao país em setembro, após a realização do GP de Singapura. A direção da categoria ainda não confirmou se isso mudam os planos da F1 sobre a etapa tailandesa.

