Damon Hill, ex-piloto de Fórmula 1, não espera que Max Verstappen tenha vida fácil na segunda metade da temporada, citando que a batalha irá até o GP do Brasil, mas ainda assim conquistará seu quarto título consecutivo na F1.

Após as primeiras corridas da temporada de 2024, os competidores temiam outro domínio da Red Bull, mas os resultados da primeira metade da temporada agora mostram um quadro muito diferente.

As primeiras 14 corridas tiveram sete vencedores diferentes. Faltando dez corridas para o fim da temporada, a batalha entre os construtores está intensa, com a Red Bull com 42 pontos de distância sobre a McLaren. Já na disputas entre os pilotos, Verstappen está defendendo uma vantagem de 78 pontos sobre Lando Norris.

Embora Verstappen não tenha conquistado nenhuma vitória nas últimas quatro corridas, o campeão da F1 em 1996 espera que o holandês de 26 anos conquiste seu quarto título consecutivo na F1. "Vai ser muito difícil alcançar Max Verstappen na Red Bull", disse Hill no podcast F1 Nation.

"Sei que todos estão se aproximando, mas ele mostrou que está disposto a lutar por cada centímetro da pista para obter essas vitórias. Ele é capaz de tirar esses resultados da cartola".

Devido ao aumento da concorrência, Verstappen pediu repetidamente à sua equipe que apresentasse mais atualizações para melhorar o desempenho do RB20. As coisas não saíram como desejado nas últimas corridas, como evidenciado pelo rádio na Hungria, entre outras coisas.

Hill espera que a Red Bull tenha sucesso em tornar o RB20 mais rápido. "Ele demonstrou uma leve frustração", observa o campeão de 1996. "Ele tem criticado bastante a equipe e quer ver mais ação. Ele tem que trabalhar muito mais para isso agora do que estava acostumado nos últimos anos".

"Acho que ele tem que lutar muito por esse título. Se, por meio do desenvolvimento, eles podem encontrar mais velocidade no carro? Tenho certeza. Mas ele estará em seus calcanhares até o final".

Hill prevê que Verstappen acabará sendo coroado campeão novamente, embora seja "por um fio de cabelo". Sobre quem levará o título de construtores, o ex-piloto britânico afirma: "A McLaren".

Damon Hill também prevê se a batalha pelo campeonato vai durar muito tempo: "Sim, acho que ela continuará pelo menos até o Brasil". "Você ainda precisa de sorte para vencer corridas. Você pode estar na liderança e ainda assim vencer por um fio de cabelo, como vemos com Max agora. Mas uma parada e você perde 26 pontos - com a volta mais rápida da corrida", conclui.

