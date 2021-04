Jacques Villeneuve revelou que investiu muito dinheiro na equipe de Fórmula 1 BAR (British American Racing), mas que essa informação teve que ser mantida em sigilo, e reconheceu que a mudança foi um erro do ponto de vista esportivo.

Villeneuve chegou à F1 em 1996 com a Williams e foi vice-campeão antes de conquistar o título no ano seguinte. Em 1998, ele continuou com o time de Grove, que caiu muito em desempenho e em 1999 se mudou então para a equipe estreante BAR, fundada e dirigida por seu amigo e empresário Craig Pollock.

Há alguns anos, o canadense revelou que um telefonema do projetista Adrian Newey poderia mudar tudo, que o desaconselhou a fazer a mudança e queria levá-lo para a McLaren, a principal escuderia da F1 da época.

Mas como Villeneuve estava sentado ao lado de Pollock no jantar, não houve mais conversa e o piloto decidiu pela BAR. Lá, o ex-campeão mundial foi o centro. Não apenas a equipe foi construída em torno dele, mas Villeneuve possuía até ações na equipe.

"Eu coloquei muito dinheiro nisso, mas teve que ser mantido em segredo", Villeneuve disse em entrevista à La Gazzetta dello Sport .

O canadense disse que ter começado um projeto naquela época foi muito divertido.

"Também estou muito orgulhoso disso porque muito poucas pessoas o fizeram."

O que antes era a equipe BAR, se tornou o time de maior sucesso na Fórmula 1. Após a venda para a Honda e subsequente para a BrawnGP, a Mercedes comprou a escuderia e já possui sete títulos mundiais consecutivos, todos na sede de Brackley, onde a BAR começou: “E ainda há pessoas de quem cuidamos lá”, disse Villeneuve.

E embora o projeto tenha sido uma boa decisão para o piloto do ponto de vista organizacional, do lado esportivo não foi: o canadense desistiu nas primeiras 11 corridas com a BAR e não marcou um único ponto em 1999. Nos quatro anos seguintes, o desempenho também foi muito fraco, tendo apenas dois pódios.

“Claro, se eu olhar os resultados como piloto, foi uma decisão errada”, admitiu.

"Teria sido muito melhor ir para a McLaren, que estava ganhando tudo naquela época", concluiu.

