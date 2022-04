Carregar reprodutor de áudio

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, acredita que a adição de uma terceira corrida nos Estados Unidos no próximo ano não diluirá o mercado e trará, na verdade "valor agregado para todos". A categoria anunciou no início desta semana que retornaria a Las Vegas em 2023, realizando um novo GP incorporando a icônica Strip em um circuito de rua.

A cidade assinou um contrato inicial de três anos para sediar uma corrida, que será realizada na noite de sábado, juntando-se aos eventos já marcados nos EUA - Miami e Austin.

Isso significa que os Estados Unidos sediarão mais corridas do que qualquer outro país no próximo ano, com três eventos em fusos horários diferentes. O horário de início às 22h em Las Vegas atingirá o público do horário nobre na costa oeste do país e será um evento de manhã cedo na Europa continental (e da madrugada no Brasil).

Domenicali disse que não há temores de que isso leve o mercado americano a se diluir, acreditando que cada corrida atrairá um público ligeiramente diferente.

"É um valor agregado para todos, porque estamos atingindo os diferentes alvos em termos de demografia e localização", disse o CEO da F1. "A beleza do crescimento do nosso esporte neste país é que estamos alcançando muitos jovens que estão começando a gostar da categoria."

"Vimos diante de nossos olhos os pilotos, [eles são] muito jovens. Têm a possibilidade de partilhar através das redes sociais também quem são. Através deles, acho que haverá uma grande conexão para desenvolver o esporte na dimensão certa com as ideias certas."

O CEO da Liberty Media, Greg Maffei, sentiu-se confiante de que todas as três corridas dos EUA não apenas se complementariam, mas também atrairiam seguidores internacionais.

"Uma das coisas especiais da Fórmula 1 é a natureza global", comentou. "A audiência de Miami será global, e a de Austin já é global. Estou absolutamente certo de que o público que aparecer em Las Vegas será mundial, não será apenas nativo dos EUA."

A F1 informou que uma multidão de 400000 pessoas compareceu ao GP dos Estados Unidos em Austin no ano passado, comprovando o crescimento da série no mercado americano depois de sofrer anteriormente para atrair o público.

O GP de Miami vai estrear no calendário de 2022, enquanto Austin assinou um novo contrato de 10 anos para sediar o GP dos Estados Unidos.

Resumindo o crescimento do país, Domenicali disse: "Se você relembrar onde estávamos há três anos, era difícil ter um GP cheio de pessoas. Agora estamos caminhando para uma situação em que este ano teremos dois eventos totalmente esgotados."

"Isso mostra a magnitude do que os EUA representarão para a Fórmula 1. Sentimos a vibe, sentimos que é realmente algo que precisa estar neste país. É uma grande oportunidade. Pensar que no próximo ano teremos três corridas aqui. Se você dissesse que isso aconteceria há alguns anos, eu diria que estaria louco."

"Estamos focados em garantir que este seja um dos mercados mais importantes para a F1, sem esquecer, é claro, que nascemos na Europa e somos um esporte mundial. Esta é a nossa dimensão", concluiu.

